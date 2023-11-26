獨／男護理師劈腿10女同事逼4人墮胎　高市衛生局：釐清有無違法

▲對於男護理師劈腿多女案，高雄市衛生局表示正在釐清中。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

有網友在臉書粉專爆料，高雄一名男護理師劈腿同院至少10名女護理師，並要求其中4名懷孕的女子墮胎，引起網友譁然。對此，男護理師所屬的醫院表示，將去了解相關的原委，若有不法會協助同仁依法辦理，而高雄市衛生局對此回應：「目前正在釐清兩造是否涉及違法或相關規定。」

有網友在臉書粉專「靠北護理師」發文表示，高雄某精神專科醫院內的一名男護理師，依靠好形象、口才等，在院內同時劈腿近10名不同病房的女護理師，不少女子被以「生下來」為由安撫而進行無套性行為，懷孕後卻被下令「拿掉」。

對此，高雄市衛生局正式回應：「有關網路刊載高雄某公立精神醫院男護理師疑劈腿事件，本局在接獲院方通報後即請院方立即調查了解實情並啟動員工關懷機制，提供必要之協助。目前正釐清兩造是否涉及違法或相關規定。」

▲高雄市衛生局表示正在釐清相關事證。（圖／記者吳世龍攝）

這起事件有網友在臉書粉專「靠北護理師」發文表示，高雄某精神專科醫院內的一名男護理師，依靠好形象、口才等，在院內同時劈腿近10名不同病房的女護理師，「搞到需吃避孕藥、墮胎藥、人流及懷孕等」，「能在這間醫院生存到現在靠得就是他那張騙人的嘴，奉勸想來本院及正在此院工作的同仁請保護好自己，因為妳可能就是他下一個獵物」。

此外，文內也附上4名女子A、C、F、J質問的對話截圖。3名女子都是在懷孕的狀態下詢問男護理師，卻都被搞消失或是「拿掉吧？不然咧」、「拿掉，我劈腿的事被發現」來回應，讓3女生氣地回應「有心跳了叫我拿掉，你還是人嗎？前幾天下來是在說幹話，孩子現場週數拿不拿的掉我不知道，你真的是惡魔」、「拿掉？你4月跟我說有就生下來，要我找紀錄給你？是在哈囉」等。

網友看完紛紛留言，「想知道多帥」、「好奇男主角到底有多帥」、「護理師能玩成這樣…好想知道到底多帥」、「哇嗚刺激了」、「超猛，強而有力的精子欸」、「到底有多帥這才是重點，嘴到底多油這也是重點，可以暈成這樣不簡單」、「很帥或很大」、「這個要敲碗第二集吧，玩到J欸」。