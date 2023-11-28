快訊／汙水槽施工出意外！桃園2工人陷入昏迷　警消緊急吊掛搶救

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區中山北路一處工地今天上午2名工人在汙水槽施工時突然陷入昏迷，桃園市消防局第二大隊據報趕往搶救，以吊掛方式進入汙水槽，先以氧氣面罩、頸圈長背板固定等救護處置，再將受困2名工人吊掛上平面送醫急救，經過醫護人員救治後，2名工人都恢復意識，目前正留院觀察中。

▲桃園市楊梅區中山北路某處工地今天上午發生2名工人在汙水槽處理時突然陷入昏迷，消防局人員提供氧氣面罩急救後送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區中山北路某處工地今天上午發生2名工人在汙水槽處理時陷入昏迷，消防局救護人員緊急吊掛救護中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，今（28）日10時53分接獲通報，楊梅區中山北路一段21巷一處工地有人受困汙水槽，勤指中心指派第二大隊楊梅分隊派遣21名消防人員、6輛消防車與3輛救護車前往搶救。

到場後發現，2名工人在汙水槽施工時陷入昏迷，分別是同為48歲的黃姓與張姓男子，其中張姓男子意識不清，黃男則意識還算清醒，2人都無明顯外傷，救護人員給予非再吸入型氧氣面罩、頸圈長背板固定等救護處置，再使用扁帶將傷者固定，由器材車使用吊臂將2人吊掛上平地，過程中均給予傷者非再吸入型氧氣面罩，再分別送往楊梅天成、怡仁醫院救治。

▲桃園市楊梅區中山北路某處工地今天上午發生2名工人在汙水槽處理時突然陷入昏迷，消防局人緊急急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，2名工人送醫急救後，截至中午已逐漸恢復意識，目前均無生命危險，都在留院觀察中，至於為何會陷入昏迷，目前仍待警消鑑識調查中。