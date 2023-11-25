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瓦城集團出包！孕婦上吐下瀉險早產　疑半熟蛋惹禍...衛生局要查

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名黃姓懷孕35周孕婦，日前與家人到中壢區知名瓦城集團旗下大心餐廳用餐，未料當晚包括孕婦與同行3人都出現上吐下瀉症狀，黃姓孕婦因臨盆在即還住院掛急診，經向餐廳反映，沒想到對方只表示「未來會把蛋煮熟一點」。桃園市衛生局接獲陳情後當日已派稽查人員到場採樣，目前等待化驗結果出爐。

▲針對桃園市某知名連鎖餐廳日前造成孕婦用餐後上吐下瀉住院，桃園市衛生局人員當日前往餐廳廚房稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園市某知名連鎖餐廳日前造成孕婦用餐後上吐下瀉住院，桃園市衛生局人員當日前往餐廳廚房稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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大心餐廳強調，極度重視顧客飲食安全，對孕婦用餐後身體不適深表遺憾，現階段將靜待衛生局檢驗結果，並持續對該顧客保持聯繫，希望提供必要之協助。

▲針對桃園市某知名連鎖餐廳日前造成孕婦用餐後上吐下瀉住院，桃園市衛生局人員當日前往餐廳廚房稽查，並採集相關食材帶回衛生局化驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園市某知名連鎖餐廳日前造成孕婦用餐後上吐下瀉住院，桃園市衛生局人員當日前往餐廳廚房稽查，並採集相關食材帶回衛生局化驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，黃姓孕婦於11月16日中午與丈夫、友人夫妻共4人至中壢區大江購物中心瓦城旗下大心餐廳用餐，當天共點三樣餐點，包括兩個半熟蛋在內菜色，4人中有3人都有吃蛋，當晚都出現上吐下瀉、畏寒、痠痛無力與發燒等症狀，其中黃姓孕婦已懷孕35周，擔心會有早產現象，翌日掛急診住院，事後向餐廳反應卻僅獲得餐廳「會再把蛋煮熟一點」回應，質疑餐廳態度消極。

▲針對桃園市某知名連鎖餐廳日前造成孕婦用餐後上吐下瀉住院，桃園市衛生局副局長余依靜今天說明衛生局處置狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對桃園市某知名連鎖餐廳日前造成孕婦用餐後上吐下瀉住院，桃園市衛生局副局長余依靜今天說明衛生局處置狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市衛生局副局長余依靜表示，衛生局於11月20日接獲民眾陳情至該餐廳用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，當日立即前往派員到餐廳稽查，查核時雖已無同批檢體，但仍抽驗可疑食材溫泉蛋與日式醬香糖心蛋帶回化驗，全案已入疑似食品中毒案件辦理，並移請蛋品所轄衛生局追查源頭工廠，並抽驗同批留樣檢體，俟檢驗結果後續處辦。

此外，瓦城集團大心餐廳今天亦回應，第一時間接獲顧客反應即啟動內部查核機制，針對外部供應商持續調查。同時配合衛生局於11月20進行店內環境檢查，經檢查後並無缺失，經衛生局同意於當日晚間6時許恢復營業。

至於衛生局當日帶回相關食材進行檢驗，將於14個工作天左右回覆檢驗報告，這段期間，大心餐廳對顧客健康安全極盡關心之責，第一時間已致電表達探望該孕婦，住院期間更持續關懷情況，主管並於11月20到院關懷。所幸該孕婦目前已於11月22出院返回台中住處，大心主管亦親自前往探望，11月23、24仍持續與顧客丈夫碰面表達關懷之意。業者對該孕婦用餐後身體不適深表遺憾，現階段將靜待衛生局檢驗結果，並持續對該顧客保持聯繫，希望提供必要之協助。

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