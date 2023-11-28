五官變立體！她推爆「1髮型」　一票認同：剪完回不去了

▲短髮造型頗受歡迎。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人偏好的頭髮長度、髮型不同，除了黑長直、捲髮，近期有網友好奇拋問，有沒有女生也喜歡超短髮呢？不只整理方便，五官也會變得立體。貼文曝光後，底下一票網友都直呼剪短髮真的很棒。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「有女生也喜歡超短髮嗎」為標題發文，提到她覺得短髮非常方便，除了頭變得很輕，洗頭髮、吹頭髮的速度也會快上許多。

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原PO透露，雖然老公覺得她比較適合長髮，但她反倒覺得自從剪了短髮，五官就變得立體，就連朋友也想剪這樣的造型，有沒有女生同樣喜歡超短髮？

▲籃籃。（圖／高雄市政府提供）

貼文曝光後，不少網友都直呼，「短頭髮真的超爽，吹頭髮超快」、「喜歡短髮，幾乎都是短髮」、「其實設計師有剪好，反而可以修飾臉型」、「短髮+1，真的很方便，而且若臉型適合短髮，剪短好看很多」、「女生短髮超讚，方便又清爽」、「我同事剪完就回不去了，現在頭髮比她老公還短」。

不過也有網友留言回應，「五官深邃的女生比較適合超短髮，不然根本像個男的，我是說真的超短的那種」、「大餅臉會原形畢露，很不方便」、「感覺還是要看人」。

過去也有網友討論過短髮造型，其中不少人都覺得這種髮型能讓自己更有特色，像是梁詠琪、郭雪芙、籃籃等。不過，也有一票人認為，短髮其實很看臉型和五官，甚至很吃顏值，未必人人都能駕馭。