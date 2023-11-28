加薩900兒童「手腳被炸斷」！外科醫曝慘況：無麻醉手術是常態

▲醫師表示，加薩有700至900名兒童因為受戰火波及而被迫截肢。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

一名投身於巴勒斯坦加薩地區協助救治難民的外科醫師表示，自從以色列發動反擊後，加薩約有700至900名兒童因被空襲或炸彈炸傷而截肢，其中有多人不只失去一隻手腳。

根據CNN報導，伊斯蘭激進組織哈瑪斯10月7日對以色列南部發動突襲後，以色列隨即展開反擊，並不斷空襲加薩北部地區。英國裔巴勒斯坦外科醫師阿布希塔（Ghassan Abu-Sittah）指出，此後加薩地區因為受到戰爭波及受傷而必須截肢的兒童預估高達700至900人。

衝突爆發後，阿布希塔一直待加薩當地的醫院協助治療，直到近日才返回英國倫敦，而他返回倫敦後也在當地舉行記者會說明加薩目前面臨的處境。他回憶道，由於當地麻醉藥與基本的醫藥品嚴重不足，因此只能在沒有麻醉與止痛藥的情況下，替兒童進行外科手術。

阿布希塔表示，根據推算，加薩至少有700至900名兒童截肢，其中也有孩子是超過1隻手腳需要截肢。CNN則表示，目前尚未確認該數字的真實性。

阿布希塔強調，自己對於拋下其他夥伴獨自回國感到罪惡，因為他抵達倫敦後，才得知有數名醫療人員慘死加薩。他同時再度重申，以色列主張加薩最大醫院「希法醫院」地底有哈瑪斯指揮部的說法是錯誤的。

他說，「我從2009年起，每當爆發戰爭時都在希法醫院協助救治病患。」而早在2014年，他就曾經從紅十字國際委員會口中得知，以色列國防軍揚言要炸毀希法醫院的恐嚇訊息。