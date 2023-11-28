以巴衝突後第3度　美卿布林肯將訪中東

▲美卿布林肯將再訪中東。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

以色列與哈瑪斯同意將4天的停火協議延長至6天，雙方過去4天都在互相釋放人質、囚犯，眼見關係暫時緩和，與卡達一起不斷居中斡旋的美國也積極展開進一步動作，國務卿布林肯將於本周造訪以色列與約旦河西岸。

BBC報導，布林肯將先後訪問以色列與約旦河西岸，討論美方對加薩的持續援助，確保所有以色列人質都獲得釋放，並且改善對加薩人民的保護程度。這是以哈在10月7日爆發衝突後，布林肯第3度訪問中東。

卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）27日在X上發文，第4輪獲釋的11名以色列俘虜，均有雙重國籍，其中3人擁有法國籍、2人有德國籍、6人有阿根廷國籍，稍早已轉交紅十字會從加薩運送前往以色列。作為交換，以方本輪釋放33名巴勒斯坦囚犯，30人為未成年人，還有3名婦女。

色列國防軍（IDF）在聲明中指出，獲釋的11名人質已成功返抵以色列，並由IDF部隊護送。經過初步健康評估後，IDF人員將會帶人質與家人重新團聚。

哈瑪斯10月7日大規模突襲以色列後，根據以方說法，哈瑪斯殺害了至少1200以色列人，並擄走約240名人質。截至本月27日為止，哈瑪斯釋放了62名人質，另有1人被以色列部隊解救、2人被發現死於加薩境內。