空拍曝殘酷對比！　加薩遭轟炸「繁忙街區淪荒蕪」如月球表面

▲ 加薩走廊南部大片建築物被空襲炸毀。（圖／路透）

文／中央社加薩27日綜合外電報導

無人機的空拍畫面呈現出以巴衝突前後的驚人對比，加薩的繁忙街區成了一片荒蕪，孩子開心玩耍的身影已不復存在，取而代之的是倒塌建築和成堆瓦礫綿延一個又一個街區。

路透社報導，在巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）10月7日突襲以色列之前拍攝的畫面中，可見到學校、清真寺和教堂，以及14世紀的巴庫克伊斯蘭堡壘（Barquq Islamic fortress）。

人們在街道上行走，或駕車駛過綠樹成蔭的大道，另一個場景則是孩子乘坐驢車去上學，還有一張照片是人們在公園戲水的模樣。

加薩走廊位於地中海沿岸，長期遭到以色列和埃及封鎖，居民行動受到限制。

這塊由哈瑪斯統治的狹長飛地，是地球上人口最稠密的地區之一，民生困苦、物資匱乏。

從一些畫面中可見到坐落海邊的難民營，低矮、密集的房屋外掛著洗好的衣服，這裡住著1948年以色列建國戰爭中的難民家庭和後代。

在加薩中部的努薩拉特（Nusseirat）難民營，孩子們在街上跳著霹靂舞。

以色列開始轟炸加薩走廊後，無人機在努薩拉特上空拍攝到的畫面顯示，這個地區遭受了大規模破壞，有濃煙從坑洞中竄出，建築物也被夷為平地。

以色列狂轟加薩，是為了報復哈瑪斯武裝分子10月7日對以色列南部發動攻擊，事件造成約1200人喪命，其中大多數為平民，就連孩童也無法倖免，此外哈瑪斯還挾持約240名人質。

數周來，以色列從陸地、海上和空中進行轟炸，並對加薩北部發起地面入侵，在加薩走廊奪走近1萬5000條人命，引發人道主義危機，民眾紛紛逃離家園，前往他處尋求庇護。

加薩的醫院難以應付大量的死者和傷者，食物、水和燃料供應也即將耗盡。

10月7日後的空拍畫面顯示，一條條街上的建築物被摧毀，成堆的瓦礫中冒出濃煙，大型住宅公寓大樓搖搖欲墜地朝一側傾斜，或嚴重受創。

畫面中可見人們在廢墟中徘徊，或在瓦礫堆中埋頭苦尋，幾乎不見正常活動，路上也沒什麼車子。

幾張照片顯示，人們魚貫經過受損的建築物，似乎正在撤離家園，準備尋找其他避難處。

以哈24日暫停交火後拍攝的影像顯示，有更多人冒險走上街頭，但從加薩走廊南部的甘尤尼斯地區（Khan Younis）到北部的札赫拉市（Zahra City）和加薩市（Gaza City），曾經的房屋如今只剩下成堆的碎瓦、磚塊和混凝土灰。（譯者：劉文瑜／核稿：李佩珊）