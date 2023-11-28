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43歲主管「壞壞到一半軟了」　下體脹痛崩潰！醫曝下場：小心血精

▲雄風不再？勃起功能調查：逾5成沒晨勃、7成憂性能力衰退。（圖／記者黃克翔攝）

▲許男愛愛時經常力不從心才發現生病了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者朱祖儀／綜合報導

現代人工作經常久坐，但要多注意身體狀況。泌尿科醫師呂謹亨分享案例，一名43歲主管在愛愛時總是力不從心，還經常覺得下體附近疼痛，久坐時症狀更是嚴重，檢查後才發現原來是慢性攝護腺發炎引起慢性骨盆腔疼痛症候群，因此他提醒，如果發現有疑似泌尿感染症狀，就應該立即就醫。

呂謹亨在臉書發文指出，久坐後常出現坐立難安、下腹鼠蹊部反覆疼痛、性功能變差的症狀，可能是「慢性骨盆腔疼痛症候群」惹的禍，如果延誤治療要小心血精或不孕症找上身。

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呂謹亨也分享，先前一名43歲許先生求診，透露自己有性功能障礙，愛愛時常常一下子就軟掉，多年來靠近陰莖根部的部位還有會陰部總覺得腫脹且隱隱作痛，解尿時也要用點力氣才能排出，長時間坐在辦公室趕案子，症狀變得更加嚴重，日夜都受到煎熬。經過問診和檢查後發現，許男是慢性攝護腺發炎引起慢性骨盆腔疼痛症候群，有5%成年男性都受此困擾，不算是少見的疾病。

呂謹亨透露，罹患此病經常會感覺到下腹悶痛、會陰部疼痛、坐立難安、解尿時感覺痠麻等類似泌尿感染現象，同時常伴隨性功能問題。他也說這是一種長期持續性骨盆附近的不適感，男生女生都有可能發生，背後相關的疾病十分多元，包括慢性攝護腺炎、間質性膀胱炎等，致病機轉從感染發炎、神經調控異常到肌肉僵直都有可能。

另外，20多歲的男生也可能碰到攝護腺炎，因此他提醒，一旦發現陰囊、下腹部、大腿內側抽痛或脹痛等，就要趕緊就診，否則如果拖太久，可能埋下日後血精與不孕的伏筆。

本文已獲「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」授權提供

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