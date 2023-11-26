各種病毒大流行！醫師女兒也中獎住院5天　收到帳單驚呆

▲呂謹亨分享女兒住院5天只要50元。（圖／翻攝「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨表示，天氣越來越冷了，尤其是最近流感、各式病毒大流行，大家要注意保暖喔；腺病毒大流行，女兒也中獎住院5天，但他和妻子收到帳單「都驚呆了」，因只要50元，「感謝政府、健保！」

呂謹亨在臉書指出，女兒發燒、眼睛紅、咳嗽、流鼻涕，「我跟老婆大人陪著住院治療了5天，看到女兒小手手插著點滴真是心疼，最後終於退燒出院了。」

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呂謹亨說，「結果收到帳單，我跟老婆都驚呆了！你猜猜看多少錢？答案揭曉：50元！雖然有員工眷屬優惠，但最主要是『3歲以下兒童住院、門診，免部分負擔』！感謝政府、健保，這項照顧兒童的政策確實是令人十分有感。」

而什麼3歲以下兒童醫療補助？為使3歲以下兒童獲得適切健康照顧，政府於91年3月1日開辦「3歲以下兒童醫療補助計畫」，補助對象為出生日起至年滿3歲兒童，參加全民健康保險者，補助項目為《全民健康保險法》第43條及第47條規定，門診及住院部分負擔費用。

也就是說，3歲以下的小朋友生病到醫院或診所去看醫生，甚至於住院，就只要付掛號費，門診或住院的部分負擔由政府補助。