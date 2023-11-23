唯一倖存者！男受原子彈攻擊「2次」未死　高齡93歲辭世

▲山口疆精力2次原子彈攻擊奇蹟生還，最終因為癌病逝，享年93歲。（圖／翻攝X@fasc1nate）

圖文／CTWANT

日本二戰末期的原子彈奪走許多人性命，不過一位已故的男子卻在此生經歷過2次原子彈爆炸襲擊，後來還主演電影《雙重爆擊》，在2006年時受邀至聯合國演講，述說自身故事；他最終因罹患胃癌病逝，享年93歲。

綜合外媒報導，1945年8月6日在日本三菱重工業長期造船廠擔任技師、29歲的山口疆（Yamaguchi Tsutomu）在廣島出差，當天早上前往辦公室途中，眼睜睜見轟炸機投下一枚炸彈，他馬上遵照空襲訓練指示，但一瞬間仍被炸彈強光及聲響彈飛落地昏厥，也導致半邊身體灼傷。

山口疆朝三菱工廠的方向奔去，但是廣島市包含公司的70％建築物全被炸毀，他設法找到其餘2名倖存的同事，並在就近的避難所過夜。山口疆見火車沒有受影響仍在運行，於是就搭上了返回長崎的列車。

回到長崎的山口疆隨即被安排至公司附屬三菱醫院治療，並向上司報告廣島行的結果，「上司一說完話，窗外啪的一聲，爆炸了」。8月9日迎來第二次原子彈攻擊，而這次造成了7萬人的死亡。

因為短時間內2次遭受強烈核輻射攻擊，導致山口疆皮膚又被炸傷、頭髮掉光，流鼻血不止。同月15日，日本無條件投降，三菱重工造船廠因為涉嫌在戰爭間為日本軍隊提供武器遭查封；但是山口疆必須養活家人，因此他在國中擔任了7年英語老師，直至60年代，三菱重工重新開工，山口疆又回去做坦克設計師，一直到退休。

2005年，山口疆的小兒子因為受到原子彈攻擊，苦戰病魔幾十年最終仍去世，大兒子也在59歲時死於癌症，不過高齡93歲的山口疆狀況仍非常健康，指示一隻耳朵接近全聾。

山口疆2006年8月3日受邀至聯合國，為他主演的電影《雙重被爆》演講，「我是為了說話才活著的，想在死前把話說完。雖然說有二就有三，但是我不想再經歷第三次原子彈爆炸。」2010年1月4日，山口疆因胃癌在長崎病逝，享年93歲。

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