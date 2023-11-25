「維護台海安全是民主陣營的共識」　外交部肯定加拿大與歐盟支持

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透）

實習記者石嘉豪／台北報導

加拿大與歐盟峰會（Canada-European Union Summit 2023）日前在加拿大舉辦，會後加拿大與歐盟發布聯合聲明，內容除了關切台海現狀，同時，也呼籲「以和平的方式解決兩岸問題」。對此，外交部今（25日）表示，顯示「維護台海安全是民主陣營的共識」。

外交部提到，11月23日至24日加拿大與歐盟在加拿大紐芬蘭及拉布拉多省的聖約翰市舉辦第19屆「加拿大–歐盟峰會」（Canada-European Union Summit 2023）。

據了解，峰會參與者包括，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。

▼歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen，左）與歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel，右）。（圖／達志影像／美聯社）

此外，加拿大與歐盟在24日會後發布聯合聲明，內容關切台海情勢，「強烈反對片面以武力或脅迫方式改變台海現狀，強調維繫台海和平穩定重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸問題」。

對於拿大與歐盟再次表達對台海安全穩定現狀的支持一事，外交部表示，歡迎與肯定。

外交部提及，繼今年5月G7峰會以及11月G7外長會議後，全球理念相近夥伴再度展現對台海情勢的關切與支持，顯示「維護台海安全確為國際民主陣營的一致共識」。

外交部強調，台灣身為國際社會負責任的成員，在國際秩序受到威權野心挑戰的時刻，將持續與加拿大、歐盟及全球所有理念相近夥伴合作，堅定捍衛民主，為台海、區域乃至全球的和平、穩定與繁榮貢獻心力。