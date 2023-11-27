推動各方凝聚共識！ 王毅赴紐約主持安理會「以巴問題會議」

▲中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（27）日宣布，中國作為聯合國安理會本月輪值主席國，將於29日舉行安理會巴以問題高級別會議，中共中央政治局委員、外交部長王毅將赴紐約主持。據了解，在大陸通過關於巴以問題（以巴問題，下同）2712號文決議，成為自2016年底後，安理會通過的首個針對以巴問題的決議。

▲聯合國安理會11月15日通過以巴問題2712號決議文。（圖／CFP）

大陸外交部發言人汪文斌表示，本輪巴以衝突造成大量平民傷亡和人道災難，國際社會高度關注，期待聯合國安理會履行維護國際和平與安全的首要責任，發揮建設性作用，2712號文決議是本輪巴以衝突爆發以來，安理會首次通過決議，「開啓了推動停火的初始步驟，有助於避免更大人道危機和災難。」

汪文斌表示，中國作為安理會本月輪值主席國，希望通過舉行安理會巴以問題高級別會議，推動各方深入交流、凝聚共識，為緩解加沙地區人道主義危機，實現停火止戰、保護平民，最終通過「兩國方案」推動巴勒斯坦問題全面公正持久解決，進一步採取切實行動作出應有的貢獻。

據了解，2712號文是由馬爾他提出的決議案，呼籲各方在加薩走廊一帶，緊急延長足夠天數的人道暫時停火與通道開放，讓更多人道救援與民生必需物資進入當地，改善當地民眾生存處境。最終，該項表決以12票贊成、0票反對，3票棄權順利通過。

自以巴出現衝突後，聯合國安理會曾數次提出決議案欲解決爭端，不過卻因停火、休戰等用語出現意見分歧，導致數次決議嗟未能順利通過。值得注意的是，在本次投票過程中，掌握常任理事國否決權的美國、英國及俄羅斯均投下棄權票，成為該議案順利通過的關鍵。