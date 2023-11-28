估藍綠差距在20萬票內　蔡正元讚「侯康配」造勢：合唱團效應出現

▲侯友宜、趙少康出席呂玉玲造勢 。（圖／記者崔至雲攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康26日晚間出席台南競選總部成立大會，對此，前立委蔡正元27日在政論節目大讚，這場造勢弄得不錯，國民黨主席朱立倫將侯友宜、趙少康、前高雄市長韓國瑜三人組成合唱團，讓合唱團效應發揮出來，藍軍在全台灣的支持度三成沒有問題。此外，他也預估，未來藍綠之間的競爭差距會非常小，可能會在20萬票內。

對於「侯康配」首場大型造勢晚會，蔡正元27日在節目《大新聞大爆卦》中大讚，這場造勢弄得不錯，前段時間侯友宜要動員很困難，但這次動員卻很輕鬆，這在選舉上稱為「合唱團效應」。他進一步解釋，合唱團效應就是，侯友宜一個人唱歌沒票房，再加第二個韓國瑜唱歌，最後再加趙少康，三重唱就出來了。

蔡正元說，娛樂圈裡面有一種歌手，只能參加合唱團，沒辦法一個人獨秀，如果一個人唱，觀眾就會跑光，但若是三個人唱，合唱團效應就出來了。

蔡正元認為，國民黨主席朱立倫雖然是很糟糕的候選人，卻是一流的操盤手，將侯友宜、趙少康、韓國瑜組成三人合唱團，可以把原本流落在外的藍軍通通號召回來補齊，而藍軍在全台灣的支持度三成沒有問題。這場造勢，讓藍軍有很強的振奮力量，並打下一劑強心針。

蔡正元指出，民進黨總統候選人賴清德的支持度很高，但現在是趙少康擔任侯友宜副手，未來藍綠之間的競爭差距會非常小，預估可能會在20萬票內。