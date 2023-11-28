黃國昌衝政黨票募款「11小時500萬」　她點名2戰狼酸：比不上空降

▲民眾黨22日下午召開第十一屆不分區立法委員提名名單公布記者會，前立委黃國昌排名第二。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數46天，民眾黨總統候選人柯文哲日前坦言「選舉還是要花點錢」，近期將進行募款，而民眾黨不分區提名人黃國昌也開直播發起一人捐500元的「全國政黨票選戰計畫」，目標500萬，11小時就達標。對此，柯文哲前Line＠官方帳號管理員吳靜怡28日就在臉書諷刺，「反觀黃珊珊和陳智菡等人，除了蹭柯文哲有大量曝光外，連空降的黃國昌都比不上。」

吳靜怡表示，藍、綠都不可輕忽自籌小額經費能力、又有小組專門蒐集揭弊資訊的黃國昌，擅長空戰的「烏賊戰」即嚇唬戰術（Intimidation Tactics），運用社交媒體（YT、臉書）發言製造輿論影響力、製作各種訊息（關係圖、文稿），接著或許也能串聯各地區的廟口開講等等，因為不需要直接證據就能間接在短時間採取快速推理式的言論來癱瘓對手，她直言，「剩下不到50天，黃國昌只要演得像真的，對手都有罪！」

針對黃國昌的募款計畫，吳靜怡指出，當所有人嗆聲，柯文哲找來「新光公主」立委吳欣盈當副手後，小額募款困難了，結果黃國昌宣布啟動「一人500線上募款」活動，若收據的流水編號是依序編列，應該是一日就有破千筆、金額達500萬，而這捐款要註明「2024立委選戰」顯然是要拿來不分區衝刺專款專用的。

這也讓吳靜怡憶起，民眾黨2019創黨連政黨補助款都沒有時，前立委蔡壁如為了民眾黨選戰募集到款項申報就超過3000萬以上，她大酸，反觀來看競選總幹事黃珊珊和柯辦發言人陳智菡等人，除了蹭柯文哲有大量曝光之外，連一個空降的黃國昌都比不上。