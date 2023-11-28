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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

別再拿無參考價值民調自嗨！　黃揚明：柯文哲確實受累於君悅會談

▲▼柯文哲接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃揚明分析近期民調表示，柯文哲確實受累於「君悅事件」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

藍白合破局，2024總統大選三腳督態勢已定，綜觀登記參選後的各家民調，普遍顯示「侯康配」超越「柯盈配」。對此，媒體人黃揚明27日也在臉書舉出民眾黨總統候選人柯文哲一路領先國民黨總統候選人侯友宜的「匯流民調」指出，柯文哲確實受累於「君悅會談」，柯陣營若繼續拿無參考價值的民調自High，就會提早出局。

黃揚明指出，幾個月來，柯文哲一路穩定領先侯友宜的匯流民調（手機、市話各半），這次（調查時間11月24至25日）柯盈配都只能領先侯康配0.2％。對此，他直言，「柯文哲的支持者，對這波民調趨勢該認了。」

黃揚明提到，尤其，這民調中的民眾黨支持者的比例為24.4％，比國民黨支持者23％還高，但總統支持度部分反而被拉得更近；且民眾黨支持者支持柯文哲強度不如國民黨、民進黨各自支持其總統候選人。他分析，這當然是重大危機，再加上無政黨傾向族群支持柯盈配支持度排在第三名，顯現柯文哲確實受累於君悅事件。

「今天開始，民進黨中央砲火已經轉向國民黨」，黃揚明示警，柯陣營若未能重整、拿無參考價值的民調自High，就會提早出局。

黃揚明表示，他也在節目《品觀點》中建議，既然柯文哲被禁止幫藍營小雞站台，那柯營應該在民眾黨未提名立委的選區，列出現任民進黨立委「下架名單」，為國會三黨不過半全力拚戰，並且讓沒有當選機會的區域立委候選人重心轉移，為柯文哲打選戰，否則只是浪費小黨資源又徒勞無功而已。

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