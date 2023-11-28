趙少康不辭中廣董座　民進黨：陷中廣同仁於不義

▲國民黨推出「侯康配」競選正副總統。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康身兼中廣董事長，遭質疑恐違反《廣電法》的黨政軍條款，國家通訊傳播委員會（NCC）將函請中廣說明如何維持公平、公正的規定。對此，民進黨發言人卓冠廷今（28）說，現在談的是態度問題，如同總統參選人侯友宜仍實質控制新北市府，趙少康此舉陷中廣同仁於不義。

卓冠廷今天上午出席民進黨記者會時，媒體詢問，趙少康恐有違反《廣電法》的黨政軍條款疑慮，民進黨是否呼籲中廣主動說明？卓冠廷表示，依照相關法律，若正副總統當選後，必須在就職前把中廣股權賣掉，不過現在討論的是態度的問題，趙少康陷中廣同仁於不義，中廣同仁報導新聞時，可能被質疑「因為董事長是趙少康，所以報導方向往哪邊走」。

卓冠廷亦指，趙少康現在對中廣有沒有實質影響力，就好比侯友宜對新北市政府有沒有實質影響力一樣，他們用請假參選，都不是請辭，「新北市現在哪個局處首長不聽侯友宜的話？不可能的事嘛！所以請假是假的，他們不敢請辭」，最後的結果是，他們依舊實質控制該機關，使新北市府變成侯友宜競選總部。

此外，針對國民黨立法院黨團今天舉行「蕭美琴請辭待命中？兼任副總統候選人！請出來講清楚說明白！」記者會，卓冠廷回應，國民黨真的非常討厭趙少康，侯友宜可能跟趙少康很不合，國民黨從頭到尾都是造謠。

卓冠廷說，民進黨副總統參選人蕭美琴就已經請辭（駐美代表職務）了，反觀趙少康是「媒體老董」兼任副總統參選人，政媒兩棲，童叟都欺，從國民黨團開記者會就知道，侯友宜跟趙少康可能不是這麼和睦，他們到底有多恨趙少康啊？