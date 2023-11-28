蓋洛普／侯康配支持度30.94％　略輸賴蕭、狠甩柯盈逾12個百分點

▲蓋洛普最新總統大選民調。（圖／蓋洛普提供，點圖放大，下同）



記者蘇晏男／台北報導

2024總統大選，由國民黨「侯康配」、民進黨「賴蕭配」、民眾黨「柯盈配」三組人對決。根據蓋洛普最新民調結果，31.01％民眾支持賴蕭配，侯康配、柯盈配則各為30.94％、18.12％；看好度方面，賴蕭配47.27％、侯康配為23.27％、柯盈配則為10.99％。

國民黨立委賴士葆、費鴻泰、台北市前市長郝龍斌、蓋洛普首席顧問丁庭宇、蓋洛普民調委員會執行長戴遐齡28日召開「2024年正副總統選舉候選人最新民意調查結果發佈記者會」。

根據蓋洛普28日發布的最新民調，在看好度方面，民進黨正總統參選人賴清德、蕭美琴的「賴蕭配」達47.27％、國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康的「侯康配」為23.27％、民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈的「柯盈配」則為10.99％，另有不去投票1.35％、尚未決定3.71％、不知道／拒答13.41％。

支持度部分，賴蕭配31.01％、侯康配30.94％、柯盈配18.12％；另有不去投票4.74％、尚未決定12.27％、不知道／拒答2.93％。滿意度方面，49.14％民眾滿意賴蕭配，30.03％不滿意、20.84％知道／拒答；43.69％民眾滿意侯康配、37.38％不滿意、18.93％知道／拒答；25.62％民眾滿意柯盈配，54.76％不滿意、19.63％知道／拒答。

此次民調由蓋洛普公司自11月25日至11月27日間，透過MISS-CATI電腦輔助電話訪問系統，以分層比例隨機抽樣法，調查台灣地區22縣市20歲以上具投票資格民眾，完成電訪成功比率56.77％、有效樣本數1073，並針對有效樣本的性別、年齡、戶籍地進行加權；另在95％信賴水準下，抽樣誤差±2.99％。