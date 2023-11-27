民眾尋水源山區迷途　鸞山警與消防、山警及親友團搜救

▲鸞山警與消防救難人員、山警及親友團上山搜救 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

住在台東縣延平鄉永康村的余姓婦人，於26日21時30分許，慌張地至關山警察分局鸞山派出所報稱「我老公跟老闆在鸞山山區找水源迷路，請幫忙找尋」。所長簡文龍隨即去電消防隊請求救難人員2名支援，另有警員楊敏政、山警及失蹤人親友團2人襄助。救難人員集結完成，一路朝水源地進發，但直至凌晨4時均搜尋無果。所幸於27日8時自行下山，並與搜救隊會合，有驚無險的結束這場「山區迷途驚魂記」。

「我跟老闆在山區迷路，趕快報案」！余姓婦人於26日18時51分許，與在延平鄉鸞山山區工作的邱姓丈夫通話，電話那頭卻說「我和老闆在山上找水源，但是迷路了，而且手機電量剩10%，目前沿著水管返回，趕快去報案，請求警消協助…」，話沒說完電話就斷訊了。余婦恐丈夫發生意外，慌忙的與親友趕緊至鸞山派出所報案，所長簡文龍獲悉上情，除了去電鹿野消防分隊請求救難人員支援外，還請熟悉山區道路及地形的山警協助，另外還請求勤務指揮中心通報緊急協尋，俾利定位2人最後發話位置。

俟搜救人員集結，並檢視攜行裝備完成後，一行人沿著通往水源地的水管進發，沿途不斷發出聲響及以強力照明燈投射，但因山區範圍廣大，且深夜視線不佳，天氣也越發變冷，直至凌晨4時許均搜尋未果，只好先行返回，預計天亮再次上山。心情忐忑不安的余婦於27日5時10分接到丈夫來電稱「2人都沒有受傷，狀況還好，早上就會自行下山」。救難人員8時與被搜救人在入山口順利會合，經消防救難人員檢視，身體狀況良好，僅有些許脫水現象，經補充水分後已無礙，並與親友順利返家。