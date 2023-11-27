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超派炸雞「高調曬法律顧問」卻被爆沒執照！　尷尬刪文了

▲▼超派炸雞昆明店促銷排隊人潮。（圖／記者許靖騏攝）

▲超派炸雞。（圖／記者許靖騏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅超哥所創立的連鎖炸雞店「超派炸雞」，先前才傳出有分店熄燈，沒想到現在又有律師踢爆，他們聘請的法律顧問連律師執照都沒有，不禁笑虧「全台灣上萬位執業律師，偏偏挑一位沒牌的，也是眼光獨到。」事後，超派炸雞粉絲團也將該文章刪除。

「超派炸雞」總部日前公告，全台加盟店將聘任黃O堂先生為常年法律顧問，以維護法律事務與保障業務運作的合法性，任何侵害超派炸雞信用、名譽、權益及其他法益的行為，將依法保障其權利。

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對此，律師「瑞克說法」震驚表示，「老闆，要確（定）欸？你知道你的法律顧問連律師執照都沒有嗎？坊間沒律師牌但偷偷接案、收費、提供法律諮詢、幫人打官司的人是不少，但高調發法律顧問證書的就蠻稀奇的。」

「瑞克說法」也直言，「如果真的敢接案打官司，他就需要律師幫他打官司囉！他的刑事責任是1年以下有期徒刑，得併科新台幣3萬元以上15萬元以下罰金。」

▲律師透過法務部律師查詢系統，結果找不到「黃O堂」律師。（圖／翻攝自臉書／瑞克說法-法律.公關.危機處理）

▲律師透過法務部律師查詢系統，找不到「黃O堂」律師。（圖／翻攝自臉書／瑞克說法-法律.公關.危機處理）

網友們看完則紛紛回應，「有夠派」、「超級派」、「能夠挑上一位沒牌的，也真是不容易」、「很認真的發文，殊不知被查到漏洞」、「正經的發文，然後是沒牌的律師」、「法律顧問應該不需要執照吧」、「兇哦」、「超派雞排竟然刪文章了」。

另外，也有人好奇，「法律顧問跟律師有什麼不同呢？」對此，「瑞克說法」進一步解釋，任何人都可以擔任法律顧問、兩性顧問、工程顧問、理財顧問或各種顧問，但沒有國家考試證照，也就不保證自稱顧問的人足夠專業，而且如果承辦訴訟業務，就直接違法了。

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