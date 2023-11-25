遭指控亂吐爆米花　谷阿莫「翻監視器」還原真相！腳動2下是在掃地

▲該位置的地上本來就有爆米花。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber谷阿莫近日遭網友爆料，在電影院遇到他和老婆也買票進場，沒想到開演前，他被發現在室外座位區邊吃爆米花、邊把籽吐地上，「真的為打掃人員覺得辛苦」。對此，谷阿莫特地請影城人員調閱監視器，還原當時狀況，沒有吐籽也沒有踩爆米花，該座位原本就有爆米花了，也希望事情可以盡快和平落幕。

谷阿莫24日發布新影片，「回應網友跟部分媒體的抹黑，已前往欣欣秀泰影城求閱監視器」，認為自己不是會亂吐、亂踩爆米花的人，但說話要有證據，於是他特地前往影城求閱監視器，不過遭到拒絕，他進一步詢問影城經理，解釋事情的來龍去脈，經理也同意看完監視器後，跟他敘述內容。

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為了讓觀眾可以相信，谷阿莫也邀請影城公關經理一起拍片，解釋監視器當天拍到的畫面。經理看完監視器後表示，他等待進場前坐的位置，「在我走過去之前，地上就有人掉爆米花了」，他也確實用腳撥了爆米花，不過只是「小幅度」的動作。

▲網友在電影院巧遇谷阿莫。（圖／翻攝自Dcard）

谷阿莫認為，用腳撥動爆米花是下意識的動作，「想要把地上的爆米花集中」。經理則表示，「的確有用腳回了2下，但是不是在集中無法確定，因為監視器距離太遠，沒辦法特寫」。經理也強調，在影片中沒有看到谷阿莫亂吐、亂踩爆米花，或是刻意把環境用髒的動作。

最後，谷阿莫一臉無奈，希望事件可以早日和平落幕，畢竟這是一件很小的事情，浪費了社會資源，他坦言，每周都會來影城看電影，如果有觀眾遇到，可以上前打招呼。

▲影城公關解釋，沒有亂吐、亂踩爆米花的行為。（圖／翻攝自YouTube／谷阿莫）



網友看完影片後紛紛表示，「一部影片達到好幾個目的，1.澄清事實2.增加曝光度3.又水了一部影片4.公眾形象又提升了一點，這波前期小虧，後期大賺」、「原來阿莫真的愛看電影，難怪那時候做電影解說起家」、「面對就是針對問題解決，這是一個成功企業家應有的態度與表現。看了你對這次這事件的態度，值得讚許」、「話說谷阿莫用這麼認真的態度解釋來龍去脈和求證，更顯得這件事真的很白癡」。

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