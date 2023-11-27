快訊／百億身家揭秘　張慶忠家族從政30年財產暴增50倍

▲吳崢（中）今天上午在立法院舉行記者會，揭秘對手家族百億身家。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立委選舉倒數47天，立委林昶佐、民進黨立委參選人吳崢、時事評論員李正皓今（27）日舉行記者會，揭露國民黨前立委張慶忠、立委參選人張智倫家族，從政30年間財產暴增50倍，不包含家族名下19間建設公司，張家光是329筆土地市值達約94億，個人總資產達111億，恐須依公務人員財產來源不明的相關規定，向社會大眾說清楚。

吳崢表示，張慶忠、張智倫家族從政只是副業，真正的專業是炒地圈地，把土地當成大富翁遊戲。根據公職財產申報的公開資料，無法直接呈現背後資產，因此特別委請專業鑑價師，以市值估計出張慶忠與其妻新北市議員陳錦錠，個人總資產保守估計達111億。

▼吳崢解密張慶忠家族財產分佈圖。（圖／吳崢辦公室提供，下圖同）

吳崢說，張慶忠、陳錦錠共有329筆土地，其中在中永和地區有高達近200筆土地，分佈範圍相當廣泛，甚至也包含未來會規劃為生醫園區的潛力地段，張家長期在中和從政，卻是服務自家利益，把中和當成自家後花園，「請問張慶忠、張智倫家族，從政30年財產暴增50倍，背後取得的手段，跟擔任立委、議員職務有沒有任何連結？是否透過職務取得一般民眾無法得知的資訊，因而導致財富暴增、富可敵國？」

李正皓說，光是張家2022年的財產申報就高達20頁，土地遍佈台北、新北、桃園、新竹等地共329筆，根據鑑價師估計，不含地上物就高達111億，而張家相關建設、營造、土地開發、不動產管理等共19家公司，除了已經被踢爆的空中高爾夫違建，上百筆的土地中，還有沒有其他離譜違建，張家應向社會說明。

李正浩表示，1994年張慶忠與陳錦錠雙雙從政，當時身價2.3億，30年後的今天，財產竟高達111億，暴增50倍。張慶忠、陳錦錠公職薪水一個月只有30萬元，是如何累積身家？根據公務人員財產來源不明罪的規定，當事人須說明清楚。除此之外，這些驚人的財富，有沒有任何一毛錢用在選舉的不法行為上？請張家說清楚。

林昶佐表示，今天揭開張慶忠家族錯綜複雜的政商關係、盤根錯節的勢力，以及驚人的身家，吳崢花了非常多的心力，來解開中和首富之謎，全台多少立委、議員，沒有一個人能夠像張家，擔任公職卻擁有這麼多財富，而且至今仍然持續暴增，相信接下來吳崢會繼續為大家解密。