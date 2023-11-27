周玉蔻砲轟唐鳳不適任　沈伯洋認了：他有更好的位置

▲周玉蔻砲轟數位發展部長唐鳳不適任。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨不分區立委提名人沈伯洋今（27）日接受資深媒體人周玉蔻訪問，面對周頻頻批評數位發展部長唐鳳不適任，數位發展部是否應該換部長？沈說，唐鳳處理公民提案這方面蠻強的，但部長需要的能力不太一樣，「我覺得他有更好的位置」。

沈伯洋位列民進黨不分區立委安全名單，他今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，周玉蔻先批評說，她最討厭聽到民進黨政府說，要反認知作戰的方式是教民眾媒體識讀，「講媒體識讀這個屁話」，現在是科技時代，數位發展部到底在反什麼詐騙？倘若繼續讓唐鳳做下去的話，真的浪費（人民的）血汗錢，請問沈當立委後如何整治？可以讓數位發展部功能好一點，讓唐鳳下台嗎？

沈伯洋說，他個人是媒體識讀的信奉者，但中國是用好幾十億的資金在作戰，媒體識讀不是一個應對作戰的方式，因此，假設要作戰，要了解中國是個大的詐騙集團，要了解他們的詐騙手法。

沈伯洋指出，他認為在台灣應該要有類似歐盟的「數位服務法」，數位發展部說打詐是他們的責任，但應該是應對假消息那一塊，可是打詐與假消息是完全不一樣的。周玉蔻追問，數位發展部應該換部長嗎？沈伯洋直言，他先講唐鳳，唐鳳之前擔任政委，處理公民提案這方面的能力蠻強的，但做部長所需要的能力又不太一樣，「所以我覺得他轉換的時候是需要一些成本」。

周玉蔻酸說，科技天才不是從小到老的，不是坐在辦公室裡面，坐在辦公室的天才一定會變笨蛋，尤其是官僚體制內，所以唐鳳不適任大家都知道。沈伯洋說，唐鳳在被質詢的時候，只要跟任何假消息有關，就被問「這是不是國家在養網軍」，在應對上他應該去說明。

周玉蔻幫腔說，所以唐鳳就是沒有做好啊，請問沈伯洋當不分區立委，「你覺得唐鳳適任嗎？」沈伯洋說，「我覺得他有更好的位置」。周玉蔻說，「我一定會盯著你（監督）喔，因為你一定會上喔」。