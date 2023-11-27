時力揭民眾黨不分區恐淪黑道代理人　「黃國昌你有沒有立場？」

▲時代力量今天點名民眾黨不分區立委提名人恐淪黑道代理人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立委選舉倒數1個多月就要投票，時代力量今（27）日舉行記者會，點名民眾黨排名第11名的不分區立委提名人蔡春綢恐淪「黑道代理人」，其胞弟蔡咏鍀曾涉入職棒簽賭案，毆打他人致左眼眼眶骨骨折，而蔡春綢任職的中華陽光推展關懷協會，收會費的就是蔡咏鍀的妻子，請問黨主席柯文哲、民眾黨不分區立委提名人黃國昌，「民眾黨提名黑金代理人，你有沒有立場？」

時代力量邱顯智、不分區立委參選人余佳蒨今天上午舉行記者會，共同揭露蔡春綢和地方黑金密不可分的關係。余指出，蔡春綢胞弟竟然是過往犯下賭博、傷害前科的北港朝天宮董事長、無黨籍雲林縣副議長蔡咏鍀。

余佳蒨點名，蔡咏鍀綽號「黑義」，根據媒體報導，他曾於2007年擔任北港鎮鎮民代表大會主席期間，曾涉入當年全國規模最大運動簽賭集團的不法業務，每日簽賭金破億，每月累計金額更高達30億；在2009年的職棒簽賭案之中，雲嘉地區的地下賭盤即是由「黑義」主導，並與惡名昭彰的蔡政宜「雨刷集團」合作，檢調更指出，蔡平日以賭為生，地方民眾面對其涉入重大簽賭案，完全不意外。

余佳蒨強調，除此之外，蔡咏鍀在2011年與自家朝天宮吳姓董事發生口角後，竟暴力相向，吳姓董事被打得鼻青臉腫，且無人協助就醫，受害人忍痛自行搭車返回雲林求醫，據法院判決書指出，「蔡以拳頭徒手毆打吳姓董事，致受有頭部外傷併臉部挫擦傷、左眼挫傷併左眼瞼瘀傷、左眼眼眶骨骨折等傷害」，行徑非常囂張。

邱顯智指出，蔡春綢任職的「中華陽光推展關懷協會」，其收受會費的帳戶名稱為黃美蘭，其實就是蔡咏鍀的妻子。時代力量肯定協會對社會弱勢的關懷，但依據協會粉專公開資料，協會 2022 年收支僅15萬，顯示為地方型公益團體代表，令人質疑民眾黨將蔡春綢列入不分區，真的是基於社會公益，還是因為看中蔡春綢胞弟，現任雲林縣副議長、北港朝天宮董事長、蔡咏鍀的地方派系利益？

邱顯智強調，台灣人沒有辦法接受，任何一個政黨，光明正大與涉及職棒簽賭的黑金家族站在一起，當然也沒辦法接受，地方黨部淪為暴力討債集團據點，民眾黨提名這樣的人選，是肯定其社會公益的貢獻，還是與地方黑金派系的買賣，所有台灣人民都看得很清楚，所以請民眾黨不要告訴大家，提名蔡春綢，跟蔡咏鍀無關，這只是把人民當傻瓜，藐視台灣民眾的判斷力。

邱顯智質疑，請教柯文哲，蔡咏鍀曾犯下傷害罪、涉及職棒簽賭，是連媒體在報導時都不敢直接點名的黑道，民眾黨選擇提名蔡咏鍀的代理人，圖的是什麼？代表什麼樣的價值？這樣怎樣的最強戰力？其次，他也要請教黃國昌，民眾黨提名黑金代理人，「你有沒有立場？你的立場是什麼？」

邱顯智預告，時力看到各黨的立委候選人名單，還是不乏有涉入刑案或黑金爭議的候選人，接下來會逐一公布這些爭議立委候選人資料，供社會大眾檢視。

▼時力質疑民眾黨不分區立委提名人恐淪黑道代理人。（圖／時代力量提供，下圖同）