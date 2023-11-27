「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝！實際身價難以估算

▲吳欣盈（左）擔任柯文哲（右）副手，她新光公主身份讓外界好奇她的財產有多少。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹吳火獅家族第三代「新光公主」吳欣盈，成為民眾黨總統參選人柯文哲副手，也讓外界好奇她的身價有多高。根據今年5月公布的第219期廉政專刊，吳欣盈擁有633萬4680元存款，並沒有比其他立委高，但她去年持有家族控股公司的盈盈投資股份有限公司307萬股，另外還有一套價值800萬的藍寶石珠寶、一筆位於英國倫敦的房產。

吳欣盈的父親吳東進曾為新光金控掌門人，她也因此獲得「新光公主」稱號。檢視她去年底的財產申報資料，她名下持有有價證券4090萬3090元（以票面價額10元計算），包括新光金42萬349股，以目前股價9.09元計算，市值約僅382萬元左右，並且她擁有家族控股公司盈盈投資307萬股、東盈投資3萬8500股、如盈事業14萬9999股，其中盈盈投資也是百貨龍頭「新光三越」大股東，但因未上市櫃，實際價值難以估算。

在其他個人投資部分，吳欣盈持有亞絃睿飾品40萬股，同時擔任公司代表人，該公司資本額近4000萬元，同時也是英國時尚品牌Accessorize總代理，也曾引進MANOUSH等知名歐系服飾品牌；另外她還擁有台灣新光實業8000股、新勝公司2000股、大台北區瓦斯585股、中興保全576股、台新金241股、永豐金59股。

此外，根據財產申報，吳欣盈擁有633萬4680元存款，並沒有比其他立委高，特別的是，她於2002年透過贈與取得新北市貢寮區一筆1萬4854平方公尺土地，並於2013年購入一筆英國倫敦房地產（Charlesworth House, Stanhope Gardens London），面積為1060平方公尺，名下還有一台Mini Cooper Coupe，一套價值800萬的藍寶石珠寶，以及保險累積已繳保險費折合新台幣總金額993萬9309元，兩筆信用貸款總數金額1462萬6579元。