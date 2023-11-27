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「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝！實際身價難以估算

▲▼台灣民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈前往中選會進行正副總統候選人登記。（圖／記者李毓康攝）

▲吳欣盈（左）擔任柯文哲（右）副手，她新光公主身份讓外界好奇她的財產有多少。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹吳火獅家族第三代「新光公主」吳欣盈，成為民眾黨總統參選人柯文哲副手，也讓外界好奇她的身價有多高。根據今年5月公布的第219期廉政專刊，吳欣盈擁有633萬4680元存款，並沒有比其他立委高，但她去年持有家族控股公司的盈盈投資股份有限公司307萬股，另外還有一套價值800萬的藍寶石珠寶、一筆位於英國倫敦的房產。

吳欣盈的父親吳東進曾為新光金控掌門人，她也因此獲得「新光公主」稱號。檢視她去年底的財產申報資料，她名下持有有價證券4090萬3090元（以票面價額10元計算），包括新光金42萬349股，以目前股價9.09元計算，市值約僅382萬元左右，並且她擁有家族控股公司盈盈投資307萬股、東盈投資3萬8500股、如盈事業14萬9999股，其中盈盈投資也是百貨龍頭「新光三越」大股東，但因未上市櫃，實際價值難以估算。

在其他個人投資部分，吳欣盈持有亞絃睿飾品40萬股，同時擔任公司代表人，該公司資本額近4000萬元，同時也是英國時尚品牌Accessorize總代理，也曾引進MANOUSH等知名歐系服飾品牌；另外她還擁有台灣新光實業8000股、新勝公司2000股、大台北區瓦斯585股、中興保全576股、台新金241股、永豐金59股。

此外，根據財產申報，吳欣盈擁有633萬4680元存款，並沒有比其他立委高，特別的是，她於2002年透過贈與取得新北市貢寮區一筆1萬4854平方公尺土地，並於2013年購入一筆英國倫敦房地產（Charlesworth House, Stanhope Gardens London），面積為1060平方公尺，名下還有一台Mini Cooper Coupe，一套價值800萬的藍寶石珠寶，以及保險累積已繳保險費折合新台幣總金額993萬9309元，兩筆信用貸款總數金額1462萬6579元。

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