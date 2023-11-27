　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

野生李政宰驚喜現身　吃完飯載法務部長回家！揭兩人「真正關係」

▲▼李政宰、韓東勳上周末巧妙現身首爾某排骨餐廳。（圖／翻攝自韓網）

▲李政宰、韓東勳上周末巧妙現身首爾某排骨餐廳。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

韓星李政宰曾主演電影《與神同行》、Netflix韓劇《魷魚遊戲》，在演藝圈中占有一席之地。有南韓民眾周末晚間發現，李政宰在首爾某排骨餐廳現身，而站在一旁的人竟然是現任法務部長韓東勳。用完餐後，李政宰甚至開車載韓東勳回家。兩個人在現實生活中看似「毫無交集」，實際上卻互相熟識。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓知名男演員李政宰、南韓現任法務部長韓東勳在首爾特別市瑞草區瑞草洞某排骨餐廳享用晚餐的消息，從昨日（26）起傳遍了各大網路論壇，有網友上傳兩人一同用餐的照片，甚至還有粉絲在看到貼文後專門去現場堵人。

▲▼韓東勳隨後搭上李政宰開的車。（圖／翻攝自韓網）

▲韓東勳隨後搭上李政宰開的車。（圖／翻攝自韓網）

一名網友表示，「今天在排骨餐廳裡面，看到（李政宰、韓東勳兩人）一起吃飯，一旁的市民朋友紛紛拿起手機拍照，而兩人也站在一起拍攝合照」；從照片中可以看到，李政宰、韓東勳笑著面對鏡頭，手上提著購物袋，裡面裝著請店家打包的餐食。

至於從其他張照片中則可以看到，韓東勳穿連帽衫搭配外套、運動鞋，衣著十分輕便。一名網友看到網路貼文後，甚至直接衝去現場目睹兩人風采，還拿到了韓東勳的親筆簽名。

其他網友則證實，韓東勳甚至指著一旁的李政宰，「他比我更有名耶！」

▲▼李政宰、韓東勳皆畢業於首爾現代高中。（圖／翻攝自韓網）

▲李政宰、韓東勳皆畢業於首爾現代高中。（圖／翻攝自韓網）

報導指出，李政宰、韓東勳，前者在演藝圈占有一席之地、後者則從司法界轉戰政界，兩人在現實生活中看似「毫無交集」，其實兩人是就讀同一所高中的同學，1972、73年出生的兩人於1989年進入位於首爾市江南區狹鷗亭洞的現代高中就讀，是該所高中的第5屆學生，且於同一年畢業。

韓東勳的同學們向《月刊朝鮮》證實，其實韓東勳就讀現代高中後，從一年級第一學期起就一直擔任班長，在學校段考也總是拿到校排1至3名，且從國小就非常不希望自己淪為其他人口中的「媽寶」，非常討厭父母頻繁進入學校。

ET快訊
林吟蔚斷開4年男友！　痛揭分手內幕：歷經生死看清人性
快訊／遭控始亂終棄「性Lie台灣」　民進黨議員5聲明回應了
5萬人健保「高薪低保」！逃費7.32億　平均每人少繳1.4萬
以為附近沒人！女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒下場慘了
首位候選人出席工商論壇　侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTP
2高中生騎車壓車失控！　1人跌落水溝命危
林襄10年前照片遭翻出！　釣出本人回應：世界上沒有醜女人
吳慷仁要徵經紀人！　拿影帝媽媽哭了…吳建豪傳訊息恭喜「好啦你

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AI設計應以安全為基礎　英美等18國簽協議

岸田爆拿政治獻金吃高檔料理　民調跌至30%創上任以來新低

韓聲樂家「性侵女學生」撫敏感帶　求摸胸檢查：唱歌胸腔要有共鳴

不爽老婆玩IG拍片　男吃醋割喉結婚17年妻！兒返家目睹媽屍體

老婆吵架太氣！　竟然「一口咬掉」丈夫耳朵

印度天打雷劈！強降雨引恐怖雷暴　單日20人遭奪命閃電劈死

超普通硬幣居然「價值百萬」　8歲童眼尖揪錯發了

疑因母公司遭網攻　日本LINE逾40萬筆個資恐外洩

印度41隧道工人受困15天！改垂直開挖救人　低溫9°C救援難度高

街友路邊性侵15歲少女　遭她男友1槍斃命！行凶少年是慈善家兒子

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

AI設計應以安全為基礎　英美等18國簽協議

岸田爆拿政治獻金吃高檔料理　民調跌至30%創上任以來新低

韓聲樂家「性侵女學生」撫敏感帶　求摸胸檢查：唱歌胸腔要有共鳴

不爽老婆玩IG拍片　男吃醋割喉結婚17年妻！兒返家目睹媽屍體

老婆吵架太氣！　竟然「一口咬掉」丈夫耳朵

印度天打雷劈！強降雨引恐怖雷暴　單日20人遭奪命閃電劈死

超普通硬幣居然「價值百萬」　8歲童眼尖揪錯發了

疑因母公司遭網攻　日本LINE逾40萬筆個資恐外洩

印度41隧道工人受困15天！改垂直開挖救人　低溫9°C救援難度高

街友路邊性侵15歲少女　遭她男友1槍斃命！行凶少年是慈善家兒子

嘉義基督教醫院首例肝臟移植手術　「新肝新生」展現優質技術

4天前登屏東霧頭山…法籍男女迷路待救！警消持續搜救中

江承穎6局7K先發好投　高雄七賢奪關懷盃隊史首冠

蕭美琴赴美攜愛貓返台　抵台後隔離7天才可一家團圓

AI設計應以安全為基礎　英美等18國簽協議

林吟蔚斷開4年攝影師男友！　痛心揭發分手內幕：歷經生死看清人性

停車讓闖紅燈行人險被追撞！到底該不該讓吵翻天　警方解答了

陳零九CP攻蛋…「邱鋒澤6年前對話」曝合作起點！逼哭網：好感動

北市2大歐洲聖誕市集！逛50↑攤位、拍絕美聖誕樹　抽免費歐洲機票

買氣穩定延續到Q4　信義：全年移轉將挑戰30萬棟

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

國際熱門新聞

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

日本發現史上第二強「天照粒子」

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

乘客空中激戰　空姐怒：把陰莖收回褲子裡

船蛆營養好吃！味道曝光　2種材料就能養活

5種食物以為健康「其實超NG」

友達遭LG指控「壟斷價格」　韓法院罰328億

女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒慘了

搭便車遭綁淪性奴　西班牙女頸掛鎖鏈求救

麥當勞糖醋醬何時可多給？前員工曝潛規則

生日沒出國　人妻一拳擊殺老公

日公司研發「合意性交App」　預計12月中推出

手機發現「爸和老公性愛片」　人妻崩潰

八卦媒體：梅西甩青梅竹馬妻　出軌女記者

更多熱門

相關新聞

北韓重新向邊界「派駐兵力」　搬火砲進哨所

北韓重新向邊界「派駐兵力」　搬火砲進哨所

自從北韓（朝鮮）本月21日起強行發射軍事偵察衛星、成功讓衛星進入預定軌道後，引發南韓政府片面宣布中止《九一九軍事協議》關於「禁航區域」設定的效力，而北韓也宣布恢復陸、海、空所有的軍事措施。如今，南韓軍方發現，北韓正向兩韓交界的哨所派遣兵力、同時進駐火砲等重型武器。

友達遭LG指控「壟斷價格」　韓法院罰328億

友達遭LG指控「壟斷價格」　韓法院罰328億

明年南韓外國旅客消費退稅上限翻倍

明年南韓外國旅客消費退稅上限翻倍

駐日美軍橫田基地「疑存140萬升PFAS汙染水」

駐日美軍橫田基地「疑存140萬升PFAS汙染水」

日本發現史上第二強「天照粒子」

日本發現史上第二強「天照粒子」

關鍵字：

日韓要聞李政宰韓東勳

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

快訊／全家開出2張千萬發票

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

阿虎驚爆遭《玩很大》封殺7年！

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

日本發現史上第二強「天照粒子」

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

陶喆認偷吃楊子晴　因她度過外遇危機

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

連2波東北季風！最冷14度時間曝

快訊／李國毅宣布升格二寶爸！

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面