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日本發現史上第二強「天照粒子」恐源自未知天體！1克就能摧毀地球

▲▼科學家發現超高能量宇宙射線1克即可摧毀地球。（圖／翻攝大阪公立大學、《科學》雜誌）

▲日本研究團隊發現超強宇宙射線，1克就可摧毀地球。（圖／翻攝大阪公立大學，下同）

記者許力方／綜合報導

天文學家探測到有史以來「最大規模的宇宙射線」從深空神秘區域射向地球，日本大阪公立大學的研究團隊將研究結果24日發表在《科學》雜誌，並將構成這種宇宙射線的粒子命名為「天照」（Amaterasu），因為這種宇宙射線帶有巨大能量，理論上，僅1克就可以摧毀整個地球。

宇宙射線是來自太空的微小高能量粒子群，通常與黑洞、太陽耀斑、天體爆炸有關，以近光速在太空中移動、降落到地球，與大氣發生碰撞後，會像噴出水花一樣分散到達地表，能量大約是人造例子加速器的100萬倍。

▲▼科學家發現超高能量宇宙射線1克即可摧毀地球。（圖／翻攝大阪公立大學、《科學》雜誌）

為了研究宇宙射線，大阪公立大學藤井俊博（Toshihiro Fujii）副教授與日本、美國、俄羅斯等8國家的科學家組成團隊，在美國猶他州沙漠中設置507組望遠鏡偵測器陣列，從2008年開始實驗，捕捉例子，其覆蓋猶他州約700平方公里的沙漠，並定期分析觀測資料，推定宇宙射線的能量。

據文章，2021年5月，研究團隊透過裝置捕捉到了「天照粒子」現象，是一個能量水準高達244兆（EXA）電子伏特，僅次於1991年所觀測到史上最大宇宙射線「Oh-My-God particle」的320兆電子伏特，成為人類史上第二高的宇宙射線，科學家認為，天照只可能從最強大的天體事件中產生，比恆星爆炸還要大得多。

由於「天照粒子」的異常高能量，被認為到達方向應該與來源息息相關，而它似乎直線穿過了宇宙空間。研究團隊發現，天照的來源方向，並不存在已知天體，相反地，卻指向了銀河系邊緣的空洞區域「本地空洞」（本虛空間），意味著它擁有銀河系外鄰近區域的未知來源，可能是無法藉助光線看到的「未知天體」，可能存在未知的新物理起源。

猶他大學物理天文學系教授貝爾茨（John Belz）認為，這不像是一個神祕的來源，可能是時空結構的缺陷，宇宙弦的碰撞，沒有常規解釋。藤井俊博則說，天照來自與預想不同的方向，或許能提供某種指引。也有專家認為，天照的「未知」是人類對高能粒子物理學理解的不完整。

研究團隊希望透過這項新發現幫助解開宇宙未解之謎，便以日本神話古籍中所記載的太陽女神為靈感，將這種射線命名為「天照粒子」。

▲▼科學家發現超高能量宇宙射線1克即可摧毀地球。（圖／翻攝大阪公立大學、《科學》雜誌）

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