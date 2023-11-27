軍事協議淪白紙！北韓重新向邊界「派駐兵力」警戒　火砲搬進哨所

▲北韓向簽署協議後所破壞的GP哨所重新派駐兵力。（圖／南韓國防部）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）本月21日起強行發射軍事偵察衛星、成功讓衛星進入預定軌道後，引發南韓政府片面宣布中止《九一九軍事協議》關於「禁航區域」設定的效力，而北韓也宣布恢復陸、海、空所有的軍事措施。如今，南韓軍方發現，北韓正向兩韓交界的哨所派遣兵力、同時進駐火砲等重型武器。

根據《韓聯社》，南韓軍方某關係人士今日（27）公開在南北韓非軍事區（DMZ，軍事緩衝區），透過相機與熱像儀等裝備所拍攝到的照片，指出北韓軍近日再度向DMZ最前線因簽署《九一九軍事協議》而被破壞的監視哨所（GP）派駐兵力。從相片中可以看到，北韓重新設置監視站、向陣地部署無後座力砲、北韓兵力在夜間站哨警戒。

該名南韓軍方高層表示，「在過去GP（因協議）而被破壞之前，曾經設有警戒哨所，推測如今（北韓軍）再度重新建立起哨所。他們搬運白色木材、在上面塗斑馬紋。原本在破壞GP哨所後，北韓軍撤出兵力和無後座力砲、高射砲等軍事裝備，如今也能看見北韓軍在搬運這些裝備。」

▲北韓軍向GP哨所搬運無後座力砲。（圖／南韓國防部）

南韓軍方高層指出，夜間透過熱像儀等裝備，可以發現北韓軍居然派遣兵力在交界地帶站哨警戒。他透露，照相機和熱像儀裝備所偵測到的北韓軍動向，其地點位於東部前線（江原道）的GP哨所。

南韓軍方高層補充，從本月24日起可以觀測到北韓軍方修補、復原GP哨所等相關軍事設施的畫面，推測北韓日後會重新整建設在邊境的11處警戒哨所。

報導指出，南北韓在非軍事區各自設置11處GP哨所，5年前（2018年）兩韓簽署《九一九軍事協議》後，曾各自破壞其中的10處哨所，只各自保留1處哨所，不過兵力與軍事裝備皆已撤除；也因此，北韓在非軍事區的哨所從160處減為150處、南韓則從60處減為50處。

另外，其他南韓軍方關係人士則指出，北韓增設了許多岸防砲（海岸砲）。南韓國防部關係人士表示，北韓從原本的平均一個哨所設置2門岸防砲，變成平均一個哨所增設數十門海岸砲，數量上激增了數倍。