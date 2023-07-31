雲林家扶打工學子占25.9％　盼助學圓夢翻轉命運

▲雲林家扶打工學子約占25.9％，申請學貸約12.2％，期待提供學子助學金能夠有效減輕家庭經濟負擔，讓學子求學圓夢翻轉命運。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

據2023年6月雲林家扶服務近1000戶家庭統計，63.25％是單親家庭，13.45％為隔代教養，雙親扶養19.92%。就服務家庭經濟收入不到3萬元超過85%，1.5萬元以下佔35.65%，在1.5萬～2萬元約14.24％，2萬～2.5萬元約20.12％。這些家庭更要承擔孩子就讀高中、大學的學費、生活開銷更顯艱困。

雲林家扶兒今年升大學成績亮眼有清華、陽明交通、成大等共有142位大一新鮮人，預計將發助學金約500萬，還有114位學子也將邁入高中生活，新的學期雲林家扶盼籌募500萬元助學金，協助學子們穩定就學緩解經濟壓力，然目前僅達250萬元左右，盼邀大眾助學同行，陪伴家扶學子完成求學之路。

雲林家扶廖志文主任指出，新學期家扶兒升讀高中職有114人、升大學142人，統計約有大專就學人數420人、高中就讀人數411人。期盼透過教育翻轉命運是最佳機會，家長們讓孩子持續升學，咬牙苦撐家中經濟，但在外就學每月的生活費大約落在1萬至1萬3千元，許多學子求學之餘仍需打工或學貸，雲林家扶打工學子約占25.9％，申請學貸約12.2％。

雲林家扶以錄取陽明交大的吳育君，來自單親家庭以工程師為目標邁進；溫全佑同學成功錄取成大生命科學系，除了讀書外亦需照顧罹癌的奶奶，高中皆是透過自修維持成績申請助學金；徐鈺崧同學是中興應用數學系，喜歡數學的他在接觸魔術方塊後發現數學與之息息相關，也積極參加相關比賽從中訓練自己的臨場反應與冷靜思考的能力；還有錄取成大經濟系張綉莛、清大電資學院同學與大家分享。

雲林家扶打工學子約占25.9％，申請學貸約12.2％。雲林家扶廖志文主任表示，家扶學子期盼社會大眾支持助學，目前助學金仍缺口250萬元，邀大眾陪伴孩子走完求學路、助學一起同行，不因經濟因素而被迫在家計及教育間選擇，歡迎民眾洽詢05-6323200雲林家扶助學金。

▲雲林家扶錄取陽明交大的吳育君同學，分享他從高中起就努力考取多張證照，以工程師為目標邁進。（圖／記者蔡佩旻翻攝）