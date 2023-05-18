花蓮中華國小射箭隊獲薦出國比賽　傅崐萁爭取經費圓夢

▲▼花蓮中華國小射箭隊國內比賽成績優異，經推薦參加7月中旬於美國舉行的國際射箭邀請賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣中華國小射箭隊日前參加「112年全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽」獲2金2銅的佳績，經中華民國射箭協會推薦，預計參加本今年7月中旬於美國愛荷華州德梅因舉行的「2023年第139屆美國國際射箭邀請賽」。

中華國小是花蓮縣唯一設有體育班的國小，射箭隊於民國95年設立，分別在101年與104獲中華民國射箭協會推薦參加127屆與131屆美國國際射箭邀請賽，勇奪金牌與前三名的佳績。經歷多年穩定扎根之後，現已站穩全國射箭錦標賽國小組前三名的地位，不僅在國小最高級全國賽事中常獲佳績(總統及青年盃)，選手成績更是突破以往紀錄，為學校及花蓮爭取榮譽。

▲中華國小射箭隊前曾参加美國國際射箭邀請賽，勇奪金牌與前三名的佳績。

花蓮是全國體育的搖籃，孕育許多國家體育人才，自花蓮縣長徐榛蔚就任以來，積極推動各項運動，並利用運動產業帶動觀光產業，更極力爭取全國運動賽事的辦理權，此次出國比賽是一個別具意義的機會，可以讓選手與來自世界各地的頂尖選手相互切磋並交流學習。

然而，考量出國比賽經費所費不貲，除學校透過募款之外，花蓮縣政府亦補助參賽經費，同時感謝立法委員傅崐萁積極爭取教育部體育署相關經費，希冀共同戮力讓出國比賽能順利成行，可以讓選手無後顧之憂全心備賽，一圓學生的夢。