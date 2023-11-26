陸爆疫情「各年齡群病原體不同」　15-59歲染新冠、流感、鼻病毒

▲山東濟南的醫院患者眾多，不少家長出動露營推車當「移動病床」。（圖／新黃河）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸近期爆發的呼吸道感染疾病，亦在除兒童外的年齡層蔓延。中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶今（26）日指出，不同年齡群體流行的主要病原體不同，其中15-59歲人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主。

▲大陸衛健委今日召開記者會 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

大陸國家衛健委今（26）日下午召開記者會，說明冬季呼吸道疾病防治有關情況。王華慶指出，多病源監測結果顯示，近期呼吸道感染性疾病不同年齡群體流行的主要病原體不同。

他具體闡述道，0-4歲人群以流感病毒、鼻病毒為主；5-14歲人群以流感病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒為主；15-59歲人群中以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主；60歲及以上人群以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠狀病毒為主。

針對近期疫情嚴重的原因，大陸衛健委發言人米鋒指出，監測顯示，近期呼吸道感染性疾病以流感為主，此外還有鼻病毒、黴漿菌肺炎、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起；分析認為，急性呼吸道疾病持續上升與多種呼吸道病原體疊加有關。

杭州市衛健委黨委副書記、副主任應旭旻在會上提出3點應對方案，包括門診服務「應開放盡開放」、醫療資源「應調配盡調配」及服務流程「應簡化盡簡化」等。