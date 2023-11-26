陸兒科急診千人看病！露營推車變「移動病床」　爸媽：不必扎堆

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸爆發兒童呼吸道感染疫情，多地醫院急診爆滿。由於不少小朋友需要吊點滴，山東濟南的醫院開始流行起使用「露營推車」，它也成為急診室走廊的「移動病床」。

據《齊魯晚報》報導，黴漿菌肺炎感染來勢洶洶，從白天到深夜，咳嗽聲、哭鬧聲此起彼伏，兒科急診室內人滿為患，一場場「全家總動員」接連上演，濟南部分醫院兒科急診單日接診量已突破1000人，有家長無奈請年假陪診。

一名趙姓母親受訪表示，兒子班上有將近40個小學生，其中有十幾個人出現發燒、咳嗽症狀，「孩子的老師也不知道該咋教課了，她的聲音嘶啞，可能也『中招』了 。」

趙母接著透露，孩子發病後，先是到當地的兒童醫院急診，但由於人實在太多，就轉移到山東省立醫院兒科急診，「我們是下午到的醫院，當時急診號排到了300多，前面還有160多個人。」

另一名張姓父親表示，8歲的兒子也是高燒，早上6點半到醫院時，急診號碼排到了1659號，排隊等待的還有74人。

▲▼ 露營推車成為山東爸媽帶小孩吊點滴神器。（圖／新黃河）



由於患者數量激增，有些醫院連走廊都是「一地難求」，露營推車、折疊椅成為小病患們的「吊點滴神器」。山東省立醫院急診走廊內，各種裝備靠牆依次排開。

一名張姓母親說，門診人實在是太多了，擠在注射等候區里也害怕孩子交叉感染，因此就把家裡平時出去露營的小推車拿過來，「我一個人帶孩子來看病就行。」

▼ 小朋友坐在露營推車上吊點滴。（圖／新黃河）

據大陸國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任盧洪洲介紹，「十一國慶節」過後，其所在的深圳市第三人民醫院就診患者種，呼吸道病原微生物核酸檢測結果顯示，檢測陽性率最高為黴漿菌肺炎（34.33%），其次是A型流感病毒（12.17%）和B型流感病毒（5.79%）、呼吸道腺病毒（2.76%）、呼吸道合胞病毒（2.03%）。

盧洪洲提醒，腺病毒和肺炎鏈球菌等可以與黴漿菌混合感染，且患兒年齡越小，混合感染的風險越大；如果合併黴漿菌感染，患兒的症狀將會加重，家長應提高警惕。