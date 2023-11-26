陸兒童呼吸道疫情爆發　官方：與多種病原體「疊加」有關

記者蔡儀潔／綜合報導

針對多地爆發的兒童呼吸道感染疫情，大陸國家衛健委今（26）日下午召開記者會，先是闡述監測結果稱，近期急性呼吸道疾病持續上升與多種呼吸道病原體疊加有關。專家在會上提出3點應對方案，包括門診服務「應開放盡開放」、醫療資源「應調配盡調配」及服務流程「應簡化盡簡化」。

▲大陸衛健委今日召開記者會 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據《央視新聞》報導，大陸國家衛健委今日召開記者會，說明冬季呼吸道疾病防治有關情況。發言人米鋒指出，監測顯示，近期呼吸道感染性疾病以流感為主，此外還有鼻病毒、黴漿菌肺炎、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起；分析認為，急性呼吸道疾病持續上升與多種呼吸道病原體疊加有關。

會上，杭州市衛健委黨委副書記、副主任應旭旻提出3點應對方案，第一是優化門診服務，一是增加醫療服務供給，門診服務「應開放盡開放，各級各類醫療機構呼吸道門診、發熱門診等要常態化開放，根據需要延長服務時間，不得隨意停診，並創造條件開設夜間門診。

應旭旻接著稱，第二是建立動態監測調配機制，醫療資源「應調配盡調配」，透過「城市大腦數據駕駛艙」監測並實施啟動調整機制，醫療機構內部深挖人力資源潛力，將病房、已轉崗有資質的行政人員動員支援呼吸道門診等。

應旭旻指出，第三是改善醫療服務舉措，服務流程「應簡化盡簡化」，包括施行先看病後付費，看病全程無需付費，實行診後信用支付，盡量減少病人就診過程的等待時間等。

米鋒在會上呼籲民眾要堅持戴口罩、多通風、勤洗手，倡導「一老一小」等重點人群積極接種相關疫苗；有呼吸道症狀時要做好防護，保持社交距離，避免家庭、單位內交叉傳染；大醫院人員密集、等候時間長，交叉感染風險較高，家裡如有兒童患病症狀較輕，建議首選到基層醫療衛生機構或綜合醫院兒科就診。