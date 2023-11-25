杭州3歲女童反覆高燒數日　一查「5種呼吸道病毒」全中

▲大陸呼吸道疾病多病毒齊發。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸各地兒科就診數量急劇上升，根據中國國家流感中心23日公布的《流感監測周報》顯示，13日至19日南、北方省份流感病毒檢測陽性率持續上升，全境205起流感樣病例爆發疫情，多地多家醫院回報兒科就診量激增。一名杭州的3歲女童反覆高燒數日，前往醫院就診時才陸續檢出5種呼吸道病毒全中。

《鳳凰網》報導，「其實從今年5月份以來，我們的門診量就一直處於高位。目前平均門診量在1.3萬至1.4萬，其中，70至80%是呼吸道疾病的患兒。」浙大兒院急診科副主任、門診辦公室副主任盛遠見介紹，進入11月以來，醫院就診情況有了新變化。從11月初開始，支原體肺炎感染就診人數有所下降，流感病毒感染人數逐漸上升。

盛遠見表示，目前門診中接診的兒童呼吸道感染疾病，最多見的就是流感和支原體肺炎感染，「除此之外，監測發現合胞病毒、腺病毒、鼻病毒、偏肺病毒等感染人數也開始多起來。」

杭州市第一人民醫院兒科主任蔣春明提到，前幾天他接診了一名3歲女童，反覆高燒好幾天退不下來，送醫後診斷是喘息性支氣管肺炎，「檢查發現她同時感染了呼吸道合胞病毒、鼻病毒、腺病毒、支原體、流感嗜血桿菌，合併了5種病毒感染，屬於比較複雜的混合感染。」

蔣春明強調，一般情況下，孩子感染一種病原較常見，還有一些孩子會感染兩種病原，甚至多種病原的疊加感染，機率比較小，「孩子一旦出現多種病原混合感染的情況，病情往往比較重，家長一定要帶著孩子及時就醫。」