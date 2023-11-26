北京兒科醫院爆滿！就診要等8小時　家長帶曬衣桿「掛點滴瓶」

▲大陸網友PO出首都兒科研究所附屬兒童醫院25日晚間的情況，可見現場湧入大批患者。（圖／翻攝自小紅書）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸兒童呼吸道感染疫情蔓延，北京多家醫院湧入大批患者，其中北大兒童醫院直接標示「等待時間約8小時」，有些家長等待已超過10小時。另外，首都兒科附屬醫院內，23日晚間9時左右，靜脈注射就已排近800號，許多家長帶著曬衣桿、掛鈎幫孩子掛點滴瓶。

▲家長將「掛鉤」貼在牆上，並掛上點滴袋。（圖／中國青年報）

據《中國青年報》報導，實地抵達首都兒科研究所附屬兒童醫院，23日晚間9時的急診室內，分診台前擠滿了神情焦急的家長們，孩子多因生病難受得不停哭鬧，咳嗽聲此起彼伏，他們許多是從北京遠郊，甚至是河北趕來。醫護人員不厭其煩地重複，「看上醫生至少要等6小時，分診後的號24小時內都有效。」

▲家長們出動曬衣桿、掛鉤等帶小朋友打點滴。（圖／中國青年報）

報導指著，該醫院的急診區域共有2間「輸液間」，平時大約可容納近百位患者同時吊點滴，但如今正值呼吸道疾病感染高峰期，晚上9時左右已經排到800號。許多家長帶著曬衣桿或掛鈎，坐著自帶的折疊椅，在醫院「見縫插針」找吊點滴的地方。

北京大學第一醫院婦產兒童醫院也擠滿了生病的小朋友，引導標誌上顯示，等待時間約8小時。有的患兒家長等待超過10個小時。

為何大陸今年呼吸道感染病例如此之多？上海婦幼保健所健康教育科科長張蕾表示，秋冬季節本來就是流感病毒、合胞病毒、腺病毒等呼吸道病毒感染高峰，今年又是肺炎黴漿菌感染的一個大年，「之前幾年因為疫情，很多小朋友居家時間比較多，接觸各種病原體的機會少，體內的抗體水平處於低位，更容易被感染」。

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