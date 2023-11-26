偽台水、監理站連結千萬別點！刑事局揭釣魚簡訊特徵

▲刑事局揭釣魚簡訊特徵。上圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

詐騙手法推陳出新近來搭上時事風、並結合民眾生活進行詐騙，警方提醒民眾注意簡訊詐騙，稍有不慎將可能淪成為詐團「詐財肥羊」。警方統整近期資料發現，詐團在政府嚴打詐騙犯罪情況下，居然冒充監理機關、水電公司散播詐騙釣魚簡訊，或者偽冒房仲、房東散發優質租屋簡訊，藉此騙取有住屋需求民眾匯款訂金。

刑事局分析受理詐騙犯罪惡例，北市部分民眾收到詐騙簡訊，內容為「監理服務網」交通違規罰款逾期未繳，民眾點入釣魚網址後，歹徒會偽冒「監理服務網」網站和信用卡繳費畫面。

民眾不疑有他，也配合使用信用卡線上繳納罰單，順便輸入銀行傳來的信用卡識別碼，輸入識別碼後隨即遭詐團盜取，後來細看才發現包含網站、簡訊通知與連結網站皆是詐團用來詐取民眾信用卡資料所設釣魚陷阱。

另外有雲林縣民眾收到境外電話「+63開頭」簡訊，詐團假冒「台水公司」名義發送，謊稱民眾水費逾期未繳，將終止供水。民眾登入假網址輸入信用卡號、認證碼繳費，稍後發現信用卡遭盜刷新台幣6萬餘元。

警方發現，近期也有詐團假冒房東，盜用租賃屋物件照片，張貼到臉書租屋社團、平臺，謊稱用低於市價租金吸引租客詢問，並製造物件搶手感，讓租客在時間壓力下趕緊匯款付訂，詐團拿到房租訂金後隨即失聯，直到報警追討訂金才知受騙。

刑事局呼籲，民眾收到簡訊，需反覆查證是否為詐騙，只要發送號碼是有跨境「＋」號開頭就是境外詐騙電話，謹守勿信不明簡訊，勿點擊惡意連結；找房租屋過程，請實際看房並與房東、物業管理人面談後再匯訂金才能避免受騙。

民眾若無法判斷簡訊安全性，可撥打反詐騙諮詢專線165，也可加入刑事局 Line帳號：@tw165，吸收詐騙犯罪新知，提升識詐防詐能力，守護自身財產安全。

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