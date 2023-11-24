刑事局借提SBL裕隆球星柯旻豪　原任律師遭解除...改由他上陣



▲SBL裕隆球星柯旻豪遭借提，委任律師改由劉煌基接手。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

SBL裕隆球隊簽賭案總計9名現役球員涉案，其中曾是上賽季MVP的「柯神」柯旻豪因聽從律師主張，18日遭聲押獲准，檢警考量柯的家人已更換律師，希望柯關了將近1周有了不同想法，今(24)日提訊柯前往刑事局，之後再到地檢署複訊，委任律師也改由知名大律師劉煌基接手。

據了解，柯男在應訊過程相當配合，也指證前裕隆助理教練邱繼偉介紹組頭及九洲球版（簽賭網站俗稱）APP，球團內配合打假球的成員幾乎手機都有帳號可直接下注，成為球團涉打假球簽賭案的涉案關鍵證據。

柯旻豪在被移送地檢署，當庭決定全盤否認警詢供述內容，讓檢察官驚覺柯男動機並不單純，當庭慎重提醒柯男，「更改自白供述是你的權利，但與其他球員供述不符，你會被認為犯後態度不佳，蓄意狡辯，這對你的官司不利，你清楚嗎？」

檢察官據此認定柯男犯後態度不佳，有明顯串證之虞，18日清晨向法院聲押獲准，也因此成為裕隆球團假球第一個遭羈押鋃鐺入監的球員，在收押禁見1週後，由刑事局在24日再度借提柯旻豪。

據悉，主要是釐清球員簽賭狀況，在24日晚上8時許，也直接由刑事局幹員直接還押看守所，並沒有到士林地檢署，原本委任律師也遭家屬解除，改由知名律師劉煌基接手。

劉煌基84年度司法官特考、度律師高考及格，在台北地方法院擔任法官兼審判長，轉任律師之後，曾經擔任張綱維、朱國榮的委任律師，在業界相當有名。