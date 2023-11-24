刑事局追蹤毒品人口...這批人常去金三角　助越南警抄20億K毒

▲刑事局追查毒品人口動向，進而揭發跨國走私1.35公噸的k他命集團。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前追查毒品治安人口金流、動向，發現有1群人經常出國前往越南，將相關事證交由越南警方追查，發現一個以中國籍男子為首的7人集團，從金三角出口毒品K他命，偷渡前往寮國在運往越南，在越南北部的海防市，被越南警方一舉查獲，被查獲的毒品市價超過20億元。

警方調查，43歲的廖姓中國籍男子，從金三角出口毒品K他命，運往寮國後再從北越進入，透過63歲曾姓、24歲黃姓2名台灣籍男子協助找車子、倉庫以及翻譯人員，將毒品運往民宅藏放。

越南警方鎖定2處地點進行搜查，在2023年9月22日先於越南海防省一間倉庫內，查獲k他命750公斤，當場逮捕在場顧點的曾、黃2人，另外又在河靜省查扣6百公斤的k他命。

河靜省的倉庫也逮捕1名中國籍主嫌以及2名寮國籍男子，另外追出在越南協助翻譯的越南籍共犯，目前逮捕包括2名中國籍男子、2名台灣籍男子、2名寮國籍男子以及1名越南籍男子等7人。

據悉，共計查獲1350公斤K他命，如果流入市場，以台灣市價計算，超過20億元，越南警方目前也持續追查，幕後是否有其他幕後藏鏡人指使。