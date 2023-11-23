爆乳荷官直播吸客！博弈集團大選賭盤曝　8辣妹見特警攻堅嚇歪

記者張君豪／台北報導

刑事局23日宣布破獲廖姓主嫌（36歲、經查有賭博前科）經營線上博弈集團、機房並收受2024總統大選賭盤，檢警從21日分赴台中市北屯區、北市萬華區攻堅該博弈集團機房、線上賭場直播間，逮捕包含組頭、會計、發牌荷官、監官等26人到案，警方出動除暴特勤隊赴台中北屯區攻堅時，因深夜大批特警持工具敲破門窗，還引起鄰近住戶報警以為發生黑幫砸店事件。另外，警搜索萬華區線上發牌直播間，帶回8名辣妹荷官。

▲廖男博弈集團兼收總統大選賭金，刑事局除暴特勤隊攻堅，逮捕爆乳辣妹荷官等26人到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局表示，日前接獲情資，顯示中部有組頭透過臉書貼文、現實動態發布邀約下注2024總統大選的賭盤，由於藍綠候選人尚未正式登記，博弈集團僅開出「總統大選投票率賭盤」並以投票率70%上下作為對賭，押投票率7成以上獲1.6賠率，7成以下可獲1.8賠率，博弈盤組頭則抽水錢吸引賭客下注。

刑事局知悉上情後，會同苗栗分局、苗栗縣刑大科偵對、彰化縣刑大、桃園蘆竹、龍潭分局、台北市大安分局及移民署苗栗專勤隊共組專案小組，報請苗栗地檢署荒股檢察官指揮偵辦。

專案小組從21日凌晨發起搜索攻堅行動，總計動員97名警力，分赴台中北屯區及北市萬華區廖男博弈集團的資料機房、線上發牌直播間攻堅搜索，在台中機房逮捕廖姓主嫌，並總計拘提27名該集團組頭、會計、發牌荷官小姐、監官等成員到案。

警方並當場查扣38組電腦主機、監視器、路由器、撲克牌賭桌、攝影直播器材及疑似收受賭金達新台幣915萬元等贓證物，其中位於萬華區線上發牌直播間的8名長腿荷官辣妹，見除暴特勤隊特警荷槍破門嚇得花容失色。廖嫌及到案組頭否認涉入總統大選，但警方掌握證據顯示網路發文者就是該集團組頭，警訊後依觸犯《總統副總統選舉罷免法》、《刑法》賭博罪、《洗錢防制法》等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

檢察官複訊後，裁定廖男等該集團成員3到20萬元交保候傳。警方將持續溯源追查，並對查扣電腦主機進行數位鑑識，釐清選舉賭盤收受下注金額及賭客人數。

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