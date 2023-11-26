建議侯友宜在君悅朗讀柯文哲簡訊？　朱立倫：受辱下必須做澄清

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白分手擂台於23日在君悅飯店上演，期間國民黨總統候選人侯友宜徵求民眾黨總統候選人柯文哲同意後唸出簡訊，內容提到「郭台銘需要一個理由退選」，引發熱議，也傳出是國民黨主席朱立倫建議。朱立倫今（26）日受訪時並未正面承認，僅表示當天侯友宜是在取得柯文哲同意後完整唸出簡訊，這是在受辱、被曲解、誤解之下，必須要做的澄清動作。

侯友宜、柯文哲已各自前往中選會完成登記，藍白確定分道揚鑣。侯友宜日前在君悅飯店會談時，唸出柯文哲寄給他的簡訊內容，外傳是朱立倫建議，目的要直擊柯文哲的誠信問題。

朱立倫今天上午出席國民黨台北市立委參選人李彥秀競選總部成立大會前接受媒體聯訪，對於是否建議侯友宜唸出柯文哲的簡訊，朱立倫並未承認也未否認，僅表示，當天很清楚，侯友宜在取得柯文哲同意後完整唸出簡訊，這是在受辱、被曲解、誤解之下，必須要做的澄清動作。

對於禁止柯文哲幫國民黨立委參選人站台，朱立倫說，兩黨間總統已是競爭態勢，當然只有侯友宜及其副手趙少康可以幫國民黨立委參選人輔選、站台，但如果在地方上，民眾黨、國民黨有合作關係，彼此地方民代、立委間可以合作。