「侯康」首站造勢今晚在台南　侯友宜：賴清德有比我愛台灣嗎？

▲侯友宜、李彥秀聯合競總成立。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統、副總統參選人侯友宜與趙少康暨立法委員台南市競選總部今（26）晚將舉辦成立的造勢大會，預計將有上萬支持者到場支持。被問到登記後第一場競總成立就在台南，是不是踩賴清德本命區？侯友宜說，賴清德在台南做得怎樣大家心知肚明，現在又有光電弊案、喝花酒，台南支持者非常悶；並反問「哪一個人比我愛台灣？賴清德比我愛台灣嗎？」侯批賴清德是用嘴巴愛台灣，自己則是用行動愛台灣、生命顧台灣。

侯友宜說，台南競總成立的行程早就規劃好了，這段時間台南的支持者非常的悶，尤其民進黨執政這幾年，出現光電弊案、喝花酒等貪贓枉法事件，綠色發電變成綠營發財，很多事情都從台南開始發生。這次回台南不僅要揭開民進黨的貪污腐敗，更重要的意義就是趙少康曾就讀台南一中，是半個台南人，要一起回台南與所有支持者作伙。

另外針對蕭美琴強調賴蕭配最能維持台海和平，還可以和習近平溝通。侯友宜指出，民進黨兩岸政策只告訴人民吃蝦仁飯、喝珍珠奶茶，不然就是吃芒果冰，他的政策很清楚，就是「3D策略」，第一個就是提升自我防衛能力加強國防軍備的「嚇阻」，第二是跟大陸重啟溝通的「對話」，第三個就是彼此了解建立互信的「降低風險」，民進黨不要用意識形態操弄選舉，就只會抹紅。

侯友宜表示，國防軍備強化後，有實力才有辦法跟人對話，而民進黨連對話都不對話，連功能性、事務性交流都不要。他會扮演一個和平促進者，這件事只有侯友宜、趙少康做得到，無庸置疑的他一定堅持自由民主制度，並與自由民主制度的同盟國會站在一起，同時跟兩岸採取溝通交流，彼此增進理解。

「賴清德當選維持台海和平，不是最大笑話嗎？」趙少康指出，賴清德不需要辯解這麼多，賴清德只要站出來說「廢除民進黨台獨黨綱」，真心誠意認為台灣不需要台獨，就這句話賴清德為什麼不說？賴清德只會講一堆空話，民進黨到選舉就抹紅別人，真的「老狗玩不出新把戲」。

趙少康表示，可以比較馬英九執政8年與蔡英文執政8年，馬英九執政8年台海和平，一百多個國家給予免簽，還能以觀察人身分加入WHA，請問馬英九丟了什麼主權？民進黨執政8年參加不了國際組織、丟了9個邦交國、造成台海緊張、增加國防預算、兵役延長1年，請問民進黨又爭取了什麼主權？