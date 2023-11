▲蕭美琴說明4隻毛小孩即將返台。(圖/翻攝自蕭美琴臉書,下圖同)

記者呂晏慈/台北報導

民進黨副總統參選人、駐美代表蕭美琴今(26)日晚間透過臉書表示,她今天晚上將啟程赴美,完成離職及交接手續,並將已取得檢疫文件的4隻貓帶回台灣,「不捨他們也要跟著長途旅程,但親愛的毛小孩返台團圓是必要的」。

蕭美琴是政壇有名的貓奴,2020年她被總統蔡英文重用,擔任首位女性駐美代表時,就帶著4隻貓赴華府就職,上周她辭去駐美代表職務,投入正副總統選舉後,外界也好奇她的4隻毛小孩們是否已一同回台灣。

對此,蕭美琴今天表示,宣布參選後,過完緊湊的一周,行程滿檔,也非常充實。她分享,上周完成亞太經濟合作會議(APEC)任務後直接自舊金山返台,今天晚上要啟程赴美完成離職及交接手續、打包並把她已取得檢疫文件的4隻貓帶回台灣。

蕭美琴透露,不捨他們也要跟著長途旅程,但親愛的毛小孩返台團圓是必要的,她會快速將美國工作圓滿交接,過幾天就返台全力衝刺選舉,2024團結一致!Made in Taiwan(美德贏台灣), we are the best!」