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雲林縣推動食農教育新里程碑！　校園示範計畫培養孩子綠色觀念

▲透過食農教育深耕，讓更多人了解雲林的在地文史與產業價值。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲透過食農教育深耕，讓更多人了解雲林的在地文史與產業價值。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為推廣食農教育深入校園，農業處於斗六、虎尾、西螺、麥寮及口湖5個鄉鎮各選定一所國民小學補助辦理推動食農教育示範計畫，連結在地青農、食農場域，研提各校特色食農課程，藉由其執行成果來擬訂雲林縣食農教育於學校之推動方向。

2023年雲林縣推廣食農教育示範計畫包含斗六市保長國小、虎尾鎮立仁國小、西螺鎮文昌國小、麥寮鄉明禮國小及口湖鄉文光國小參與，並選在豐泰文教基金會綠園區舉行成果展，雲林縣長張麗善、縣府農業處長魏勝德、豐泰文教基金會執行長陳雯婷、副執行長歐秋惠、雲林縣農會總幹事陳志揚及各鄉鎮農會代表都蒞臨盛會。

縣長張麗善表示，我們擁有豐富的食農教育場域與教材，希望農民踏出農田，進入校園將食農教育向下紮根，培養孩子們農業知識技能，並且了解農業生產環境。利用產業的文化與歷史，讓更多人了解雲林的在地文史與產業價值。隨著食農教育法於去年通過，不只是農業處，公私部門極力推廣、深耕食農教育，使未來食農教育推動可以更加系統化。

雲林縣農會總幹事陳志揚提及，食農教育法於去年立法之後，食農教育在雲林縣是重中之重。今天五所小學、兩所大學參與，希望藉由食農教育，讓孩子了解作物的成長、種植及加工過程，培養對於農業的熱情，進而讓農業可以永續、農村文化得以傳承，這也食農教育最基本的精神。

▲透過食農教育深耕，讓更多人了解雲林的在地文史與產業價值。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農業處長魏勝德指出，食農教育不只是讓孩童知道農業知識之外，也促進消費者與生產者對話，讓他們更清楚生長環境、過程，最後是吃的安全，透過食農教育推廣過程，讓所有人都接近農業，這是我們最大目的。

今年度補助五所小學研提推動食農教育示範計畫，連結在地青農、在地特色文化、食農場域，規畫各具地方特色食農課程；斗六市保長國小以「斗六文旦」為核心的「柚見幸福」特色課程外，今年度與豐泰文教基金會、VDS合作種植水稻和紅蘿蔔，亦設置了保長夢想雞樂園，用午餐剩下的飯菜飼養蛋雞，將雞糞作為肥料，施肥校園的示範農田，落實循環農業。

虎尾鎮立仁國小結合青農場域，例如「小紅牛農場」、「紅斗笠食農教育園區」、「西螺小農體驗田區」及「草生園」等，透過實際的體驗活動，讓學童了解食農的精神。西螺鎮文昌國小與在地產業「瑞春醬油」、黑豆「將軍企業社」進行產學合作，發展出一套從一~六年級的黑豆課程，透過體驗學習，認識在地文化、在地農業、在地產業，重視食農教育。

麥寮鄉明禮國小整合麥寮鄉各項產業特色，如小麥、畜牧業等，研發一系列課程，讓學童認識在地產業文化。口湖鄉文光國小依照節令選擇適合作物，利用校內農廢、漁廢製作堆肥，與在地產業「好蝦冏男社」和「阿量天然農莊」偕同將食農教育與在地農業食物網絡連結。

▲透過食農教育深耕，讓更多人了解雲林的在地文史與產業價值。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲食農教育示範計畫，連結在地青農、食農場域，研提各校特色食農課程，藉由其執行成果來擬訂雲林縣食農教育於學校之推動方向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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