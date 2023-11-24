藍白合完結篇分手各自參選　賴清德揭觀劇心得：權力分贓

▲民進黨總統參選人賴清德直言，藍白只是為了政黨的利益、分贓權力。（資料照／記者賴文萱攝）



記者陳家祥／台北報導

藍白總統合作破局，雙方在24日登記截止日各自前往中選會登記參選。對此，民進黨總統參選人、副總統賴清德24日晚間受訪表示，藍白合的戲碼已經演了幾個月，昨天完結篇更是高潮迭起，也讓國人看清楚所謂藍白合，並不是真正為了國家也不是為了人民，其實只是為了政黨的利益、分贓權力。

賴清德晚間出席謝志忠聯合競總成立大會前受訪說，藍白合的戲碼已經演了幾個月，昨天完結篇更是高潮迭起，不過也更讓國人看清楚所謂藍白合，並不是真正為了國家也不是為了人民，其實只是為了政黨的利益、分贓權力而已。

「在這種狀況之下，我們更重視的是全民合。」賴清德強調，台灣面對嚴峻的挑戰，非常、非常的大，一定要全民團結合作，支持最有經驗也通過磨練考驗的賴清德跟蕭美琴的團隊，不管是一組對一組，還是一組對兩組，「我們的競選模式都沒有改變，我們都是要做最好的準備」，也要拿出最高的戰力，爭取人民最大的支持，並沒有因為藍白不合會有任何影響。

另外，禮拜天將首度跟副總統人選蕭美琴合體回到花蓮，賴清德說，已經正式登記有三組，不管是總統候選人或副總統候選人，全國的民眾都已經知道，「我也想要利用昨天蕭美琴舉辦國際記者會到中所教的一句話，三組當中我們這一組是最好的，WE ARE the best」。

「我們有信心，敬請國人給予我們最大的支持。」賴清德期待能夠要到花蓮去，因為花蓮是栽培蕭美琴，也讓蕭美琴進入國會的地方，美琴對花蓮非常懷念，所以26日會跟美琴會回到花蓮為張美惠助選，相信美琴也會很期待、花蓮的父老鄉親也會很期待，希望能夠祝張美惠當選。

▲民進黨總統參選人賴清德與副手人選蕭美琴。（圖／記者湯興漢攝）