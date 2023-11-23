台大休學申請書註明「新生自取」！過來人曝內幕：不是少數

▲台大教務處的櫃檯上擺放了新生休學申請書。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

圖文／CTWANT

一名台大生昨（22日）在臉書社團PO圖，笑稱「看來我們學校很清楚大一新生需要什麼」，只見照片中教務處櫃台上放了一疊文件，上面還註明「新生休學申請書，請自取」。對此，有內行網友也解釋，台大不少學生會為了重考而休學，「很多人是要衝醫牙、電資的」；另外也有一些碩一新生會休學保留學籍，先去當公務員，之後再回去讀。

有台大生昨在臉書社團《路上觀察學院》PO出照片，只見台大教務處的櫃檯上擺放了一個紙盒，裡面有一疊文件，上面則寫著斗大文字註明「新生休學申請書，請自取」，讓原PO直呼「看來我們學校很清楚大一新生需要什麼，真貼心。」

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貼文曝光也引發網友熱議，「入學即休學」、「就是結婚順便拿一張離婚協議書」、「人家先修班，你先休班」、「給我來一疊」、「只是想證明我考得上，不代表我是想讀的，就這樣，先走了」、「不是新生也想休學」、「學費收到了，畢不畢業你家的事」、「我記得我碩一要辦新生報到的時候，系辦工讀生問我是不是要辦離校的。」

對此，也有內行網友解釋，「據說台大生重考台大可以抵免學分，有機會從二年級開始讀，另類的轉系考」、「台大生想重考醫牙電資的人不少」、「碩一一堆是考上就休學保留學籍，先去當公務員再回來讀」、「不少人考上之後，需要打工或者想重考的，都可能選擇報到後休學，保留學籍到明年，這樣的學生也不是少數。」

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