藍白合破局！　王惠美：支持侯友宜、全力往前衝

記者唐詠絮／彰化報導

藍白合確定破局，彰化縣長王惠美身兼藍營競選總幹事，她今天語重心長的表示「藍白合是我們大都數人的願望、國民黨也一直等到最後一刻，但是破局的狀況下，我們就是全力向前衝，支持侯友宜」，給彰化有個「轉大人」的機會。

▲國民黨彰化立委聯合登記。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

今天國民黨彰化立委聯合登記，第三選區爭取連任立委謝衣鳯，一大早現身縣選委會，登記完後將趕回台北參加中常會，第一選區前和美鎮長阮厚爵，第二選區醫師博士楊曜聰，及第四選區縣議員鄭俊雄參選，在王惠美及副議長許原龍領軍下，組成「食安連線」，要為縣民健康把關，先在場外呼口號，「總統支持侯友宜、立委四席全壘打」，現場有數百名支持者到場力挺。

王惠美表示，藍白合是大多數人的共同願望，國民黨也一直等到最後一刻，既然已經是破局的狀況之下，我們就是全力向前衝。侯友宜本身是從基層出身，他知道基層的辛苦，從民生要怎麼樣才能讓民眾生活無後顧之憂，因為他是從基層起來，他能夠帶領台灣繼續向前走，他有能力能夠去談判，希望大家全力來支持侯友宜。

王惠美指出，彰化縣有這4席的立委都非常的優秀，過去彰化的一些大建設，如鐵路高架化，現在中央既然在大肚台鐵有地卻不用，偏偏要用花壇、二水的土地，一拆要拆500多間的房子，與民爭地；又如綠線捷運與東區擴大都市計畫，審查東區擴大都市計畫時，說捷運要確定，再審捷運時，又說都市計畫要確定，推來推去，彰化很多的建設就這樣卡關。

王惠美說，像伸港的青年住宅，土地是彰化縣政府的，縣府希望蓋青年住宅，但是中央一直要我們做社會住宅，所以土地變更也一直沒有允許下來；另外，在鹿港的中央廣播電台，原本說要撥給彰化，後來又沒有，一等就是一、二年還看不到整個中央的計畫；而像二林精密園區，已經二階環評打了5次，好不容易專家學者都沒意見了，現在就等一個大會，一等就是三年。

王惠美最後開酸，選舉的時候大家都說「決戰中台灣，彰化贏，台灣就贏」，選舉選完，大家屁股拍拍就走，侯友宜他有承諾，彰化的建設會全力來支持，懇請鄉親全力支持侯友宜，讓彰化有一個「轉大人」的機會。