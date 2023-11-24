全程收看藍白「分手擂台」直播　綠高層：能把國家交給這些人？

▲ 民進黨秘書長許立明帶領民進黨不分區立委代表登記，許立明（左起）、林月琴、張雅琳、沈伯洋、郭昱晴、羅美玲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

「藍白合」劇情進入最終章，柯郭侯陣營昨晚協商砲火四射，外界評估近乎撕破臉，今（24日）也傳出柯文哲、侯友宜將分別與副手人選至中選會登記。對此，民進黨秘書長許立明感嘆，昨天應該很多人跟他一樣守在電視機前面看，自己想絕大多數人的感覺也一樣，「就是真的能把台灣交給這些人嗎？」

柯文哲找吳欣盈搭檔副手、侯友宜找趙少康，對於副手的比較，許立明表示，都是祝福，「相關的比較我想大家都不陌生，就留給台灣人民去比較，至於誰是誰副手、怎麼搭配，站在民主立場講我們都是尊重、祝福。」

而昨日藍白第五度會議成「無言結局」，許立明指出，昨天應該很多人跟他一樣守在電視機前面看，自己想絕大多數人的感覺也一樣，就是「真的能把台灣交給這些人嗎？」許指出，選戰不管怎麼走、不管是一對一或一對多，民進黨會用堅定步伐帶領台灣，就像今天公佈不分區名單一樣，會守護台灣民主自由堅定往前。

至於是否擔心藍白陣營發動棄保？許立明回應，選情瞬息萬變，不管外在情況如何，就按照既定節奏、選戰策略考量、以及政策提出步驟來走，對於民主制度有信心。