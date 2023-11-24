讚吳欣盈有國際觀「財經能力佳」　柯美蘭：很不錯的副總統人選

▲柯美蘭說，吳欣盈具有國際觀以及財經能力，是個不錯的人選。（圖／柯美蘭競選辦公室提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導
今(24)日上午，民眾黨內部會議確定柯文哲副手搭檔由「新光公主」吳欣盈出線，對於哥哥的副手人選終於出爐，柯美蘭表示肯定，稱她「是很不錯的副總統人選」。
柯美蘭說，吳欣盈委員是很不錯的副總統人選，過去的經歷與訓練都展現了國際觀和財經能力，同時她在歐盟與訪美的表現也體現了她的格局跟高度，相信能與柯文哲主席相輔相成。
▲柯美蘭說，吳欣盈具有國際觀以及財經能力，是個不錯的人選。（圖／柯美蘭競選辦公室提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導
今(24)日上午，民眾黨內部會議確定柯文哲副手搭檔由「新光公主」吳欣盈出線，對於哥哥的副手人選終於出爐，柯美蘭表示肯定，稱她「是很不錯的副總統人選」。
柯美蘭說，吳欣盈委員是很不錯的副總統人選，過去的經歷與訓練都展現了國際觀和財經能力，同時她在歐盟與訪美的表現也體現了她的格局跟高度，相信能與柯文哲主席相輔相成。
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