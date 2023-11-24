柯文哲搭檔「新光公主」吳欣盈參選　柯媽媽：我正在抄心經！

▲昨(23)日下午於君悅飯店進行藍白合協調，最後不歡而散。（圖／記者李毓康攝）



記者陳凱力／新竹報導

藍白郭在昨(23)日下午於君悅飯店進行最終場協調，沒想到最終仍不歡而散，整個過程你來我往、你嘲我諷，甚至還有主持人湊一腳，也成為昨日晚間全台灣討論度最高的話題。今日早上，民眾黨內部會議確定，柯文哲的副手搭檔由「新光公主」立委吳欣盈出線，這項結果預計將於11時在中選會直接登記揭曉。

日前藍白密室會談後因數字喬不攏大逆轉，柯文哲的媽媽與妹妹也跳出來為哥哥「讓太多」抱不平。今日副手人選公布後，柯媽媽說，自己和吳欣盈只見過一次面，記者提起才知道由她出任副手。

▲柯媽媽說自己只見過一次吳欣盈，無法表示意見。（圖／記者李毓康攝、記者屠惠剛攝）

柯媽媽急說，自己不能亂說話，「否則又要被朱立倫罵」，民眾的眼睛是雪亮的，誰比較勤勞、誰比較會做事，都是有目共睹。

只是柯媽媽仍有餘怒，要國民黨不要看人家沒有(看不起人)，說選總統要50億，如果柯文哲有50億還選得這麼辛苦做什麼，乾脆什麼都不要選，自己好好過日子就好，柯文哲又不會貪汙，哪來的50億。

得知稍後柯文哲總統登記需要繳交1500萬保證金時，柯媽媽也驚訝地說不出話，才解釋「自己不知道要這麼多錢」，但她不會去干涉孩子的錢，保證金這件事情並不了解。

針對昨的藍白郭五人會談，柯媽媽說當時正是自己的「吃飯時間」，沒仔細看，所以不能亂說話，無法表示意見。柯媽媽說，近期選舉讓她感到「整個人很難過」，每天都很不舒服，目前自己正在抄心經。