郭台銘疑「未受邀而出席」　朱立倫：身為黨主席有正當性與必要性

▲藍白合會談現場，侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

藍白整合進入最後關頭，民眾黨總統參選人柯文哲邀鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜23日下午到台北君悅飯店會面；不過，對於郭台銘質疑國民黨主席朱立倫與前總統馬英九未受邀而出席一事，朱立倫回應，侯友宜作為國民黨提名的總統參選人，他作為國民黨黨主席，必須陪同總統參選人參與在野整合會議，這不但具有正當性也有必要性，因為侯友宜不能一個人完整的代表所有黨，必須獲得國民黨全力支持。

柯文哲邀郭台銘、侯友宜今日下午到台北市君悅飯店進行公開會面；然而，侯辦稍早表示，因為對方再三邀請，侯及前總統馬英九決定4時半到君悅飯店。不過，郭台銘卻認為，他並非郭和柯邀請馬，當初侯說三方談，也沒有馬或其他人，希望侯陣營不要誤解意思。

▼ 朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

面對郭台銘質疑，朱立倫表示，謝謝郭董在感恩節之夜讓大家有機會共聚一堂，台灣的主流民意是希望能夠在野整合，這毫無疑問，「我們都共同在努力，也是我們持續在進行的工作。」

朱立倫指出，柯文哲擁有雙重角色，他本身不僅代表民眾黨，也是民眾黨的總統參選人，而侯友宜作為國民黨提名的總統參選人，他作為國民黨黨主席，必須陪同總統參選人參與在野整合會議，這不但具有正當性也有必要性，因為侯友宜不能一個人完整的代表所有黨，必須獲得國民黨全力支持。

「所以今天我出席，代表我支持在野合作聯盟會議。」朱立倫說，他要謝謝郭台銘、謝謝柯文哲，尤其謝謝馬前總統，非常感恩他從上午11點等到下午4點多，然後又移駕至君悅酒店，又等半小時左右，他們都是秉持這樣的決心，用最大的誠心、耐心、同理心，希望感恩夜是圓滿成功的晚上。