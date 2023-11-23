「不希望是無言的結局」　郭台銘：個人很難接受不是Happy Ending

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫今日在君悅飯店會面；途中朱立倫卻氣憤離席。對此，郭台銘表示，就如同之前所言，他不希望這無言的結局在感恩節當天發生，但很不幸的，今天好像是無言的結局，因為統計學課還沒上完；此外，他也說，不是Happy Ending是他之前就預料到的，所以一直避免它發生，可它還是發生了，「我個人很難接受得了」。

▲郭台銘。（圖／記者李毓康攝）



侯友宜、柯文哲、郭台銘、馬英九、朱立倫今（23日）在君悅飯店會面；豈料，在會議尾聲，郭辦發言人黃士修卻突然提及郭台銘不會要求朱立倫檢視「五月份民調」，讓朱立倫大為光火，氣憤離席。

對此，郭台銘表示，剛剛統計學的課太深奧了，他沒有參加，在休息喝杯奶茶，但他離開統計學的課，是因為認為這個話題就如同柯文哲所說的「翻過」。郭台銘指出，今天這一幕沒有事先預告，本來講好是三個人，而他是主角之一，結果升格為見證者，朱主席很難接受。此外，就如同之前所言，他不希望這無言的結局在感恩節當天發生，但很不幸的，今天好像是無言的結局，因為統計學課還沒上完。

「不是happy ending是我之前就預料到的，所以我一直避免它發生，可它還是發生了，這就是中華民國的命運吧，這是命運的安排，但感恩節這天不應該是這種命運安排，我個人很難接受得了。」郭台銘說，俗話說，太陽明天依然會升起，原本希望漏夜長談，談出一個比較好的結局，但不幸的，大家公開上統計學的課，對中華民國的前途、未來，絲毫沒有幫助。

此外，郭台銘也強調，大家如果是用不願承認事實的謊言去說明另一個謊言，整個對台灣的結局是不好的，他很希望中華民國明天的太陽依舊從東邊升起。